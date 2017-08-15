Москва, 15 августа, 2017, 03:53 — ИА Регнум. Таиланд становится местом встречи амбиций Китая и Индии. Станет ли эта встреча «началом большой хорошей дружбы» или приведет к конфликту интересов, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Иван Шилов ИА REGNUM

Любопытно, что почти одновременно Китай и Индия заявили о строительстве дороги в Таиланд. Со стороны Дели это проект автомобильной трассы, на которую уже выделено 250 миллионов долларов. Длина проектируемой дороги составит 1360 км. А со стороны Китая будет вестись железная дорога, о чем правительством Таиланда уже утвержден план стоимостью 5,5 миллиардов долларов.

Китайско-индийские инициативы могут быть свидетельством того, что приближается воплощение в жизнь так называемого канала Кра, 135-километрового канала через перешеек, который позволит вывести китайские морские торговые пути из пролива Малакка. Это не только экономия в 1200 км пути, но вывод торговых путей из региона, который опасен с точки зрения мореходства и пиратства.

Кроме того, Малаккский пролив знаменит тем вниманием, которое оказывают ему ВМФ США. Что также важно с точки зрения независимости Пекина от всякого рода внешнего контроля. Проект канала Кра сравним по своей важности с Суэцким или Панамским каналами.

Намерены ли США упускать контроль над развивающимся Китаем и что они могут противопоставить? Читайте подробности в статье: Канал Кра «в подарок»: почему дороги Китая и Индии выходят на Таиланд

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