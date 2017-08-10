Саркис Цатурян, , 03:13 — REGNUM

У премьер-министра Великобритании Терезы Мэй есть мечта. После окончания процедуры Brexit в 2019 году она собирается переориентировать торговлю королевства с Евросоюза на Китай, Индию и другие бывшие имперские территории. Но для этого нужна не только воля Лондона, но и воли Пекина и Нью-Дели, которые готовятся занять лидирующие позиции в международной торговле. Им нужна стройка — чем больше, тем лучше.

Дороги идут на Таиланд

9 августа с.г. премьер-министр Индии Нарендра Моди выделил $256 млн на строительство трансграничной автомобильной дороги в Мьянму и Таиланд. Длина проекта составляет 1,360 километров. Денег индийское правительство не жалеет, хотя действует осторожно. За минувшие два года Нью-Дели профинансировал автодорожные подряды на $4,7 млрд. Стройка берёт своё начало в штате Манипур, откуда выходит к г. Таму (Мьянма) с продолжением до г. Мае Сот (провинция Так, западный Таиланд).Агентство Bloomberg поспешило объявить проект антикитайским.

«Решение Индии возродить план строительства (2001 года — С.Ц.) трансграничного шоссе — амбициозный 1,360-километровый проект, который призван связать северо-восток Индии с рынками Таиланда и прилегающих к королевству стран. Он знаменует собой следующий этап в борьбе Нью-Дели и Пекина за экономическое и стратегическое влияние в регионе», — говорится в сообщении.

Насколько поведение Индии продиктовано конкуренцией с Китаем? Попробуем разобраться.

Начнём с недавних событий. 24 июля с.г. министр иностранных дел КНР Ван И посетил Бангкок, где провел переговоры с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-о-ча. Как и следовало ожидать, встреча была посвящена участию королевства в китайском «Шелковом пути». Тем более что в июле правительство Тайланда утвердило план (стоимостью в $5.5 млрд) первой линии железной дороги из КНР. «Премьер-министр Таиланда поддержал проект железной дороги Китай — Таиланд, приветствуя участие китайских предприятий в строительстве Восточного экономического коридора через Таиланд», — передает агентство «Синьхуа».То есть индийцы строят на Таиланд автомобильную дорогу, а китайцы — железную дорогу. Интересное совпадение, не так ли?

Канал Кра для Азии

Тем временем китайская община Таиланда действует на опережение, призывая главу правительства утвердить технико-экономическое обоснование строительства перешейка Кра, 135-километрового канала на юге королевства, который (по замыслу проектировщиков) позволит торговым кораблям из Тихого океана попадать в Индийский океан, не прибегая к услугам Малаккского пролива.

Вот что пишет по этому поводу (в своём августовском номере) австралийская Sunday Morning Herald: «Группа влиятельных отставных тайских генералов, политиков, учёных и бизнесменов, имеющих тесные связи с Китаем, оживляет план строительства 135-километрового канала на юге Таиланда, который должен связать Индийский и Тихий океаны. Речь идёт об азиатском эквиваленте Суэцкого или Панамского каналов, так называемом канале Кра, который помог бы кораблям сэкономить порядка 1200 километров пути или два-три дня плавания, минуя узкий, перегруженный и опасный с точки зрения пиратства пролив Малакка, который связывает Китай, Японию и другие азиатские страны с нефтяными месторождениями Ближнего Востока и рынками Европы, Африки и Индии».

Лоббистом проекта выступает Ассоциация по изучению вопросов строительства Тайского канала (Thai Canal Association of Study and Development). Член ассоциации, экс-начальник штаба армии Таиланда Понгтеп Тесратепеп уверенно идёт в бой. «Мы надеемся, что призыв народа убедит правительство взяться на строительство канала Кра. Наша страна и весь мир нуждаются в этом проекте, который до сих пор пылился под сукном», — цитирует военного Nikkei Asian Review. В поддержку выступает и бывший заместитель премьер-министра Таиланда Бхокин Бхалакула, который возглавляет Ассоциацию тайско-китайского культурного и экономического сотрудничества.

По данным Sunday Morning Herald, маршрут канала уже проработан специалистами Пекинского университета и компанией Grand Dragon International Holding Co. Тайские военные не только делают громкие заявления, но и работают на местах, собирая подписи в поддержку строительства. Стоимость проекта внушительная даже по китайским меркам — $28 млрд, а создание особой экономической зоны обойдется ещё в $22 млрд.

Однако выгоды превосходят риски: если премьер-министр Прают поддержит строительство Кра, впервые за последние полтора столетия Поднебесная лишится внешнего военного контроля над своими морскими коммуникациями с Индией, Ближним Востоком и Европой. Пока же зависимость Пекина от Малаккского пролива, то есть от ВМФ США, носит монопольный характер — более 30% морской торговли КНР и 80% импорта углеводородов.

Справедливости ради отметим, что в случае реализации проекта КНР получит преобладающее экономическое и политическое влияние на Таиланд, которое позволит ослабить позиции США в королевстве. Причина лежит на поверхности — строительство канала Кра и его последующее обслуживание предполагает 2,5 млн рабочих мест. То есть на Пекин будет работать четверть населения южного Тайланда. Американцы молчат. Они до сих пор приходят в себя военного переворота 2014 году, когда к власти пришёл генерал Прают, которого консервативная пресса США сразу нарекла «прокитайским» ставленником. Администрация Барака Обамы грозилась сократить ассигнования по оборонной линии, отказываясь от поездок в Бангкок. Так что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, посетивший Таиланд 8 августа с.г., был первым (с лета 2014 года) высокопоставленным американским чиновником, который на официальной церемонии в Бангкоке протянул руку Праюту. А куда ему деваться?

Пентагон + Китай?

После Бангкока Тиллерсон сразу направился в Куала-Лумпур, где 9 августа с.г. представители Китая и Малайзии утвердили проект высокоскоростной железной дороги КНР — Лаос — Таиланд — Малайзия (East Coast Rail Link) стоимостью в $13 млрд. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак призывает Пекин достроить дорогу к 2024 году. Со стороны может показаться, что США «нервно курят» в стороне, но это только на первый взгляд: железная дорога из КНР в Таиланд проходит через китайскую провинцию Юньнань, где где строит базу для наёмников Эрик Принс, основатель Blackwater и большой «друг» администрации Дональда Трампа.

Стоило республиканцам занять Белый дом, как Принс получил подряд на строительство двух баз в Китае — в Синьцзяне (северо-запад КНР) и Юньнани (юго-запад). Так китайцы платят американцам за «свободу рук» в международных делах, гарантируя им участие в проекте «Шелкового пути». Пекину проще заплатить и привязать Пентагон к себе, чем тратиться на непредсказуемую войну. Мало ли что.

Не случайно в 2005 году Washington Post позволила себе «утечку» из секретного доклада министра обороны США Дональда Рамсфельда, в котором говорилось о готовности КНР построить за 10 лет перешеек Кра, задействуя 30 тысяч рабочих рук. Идеолог иракской военной кампании мыслил на несколько шагов вперед.

Если Суэцкий канал был построен во второй половине XIX века, чтобы укрепить гегемонию Британской империи над Индией, а Панамский канал был построен в первой половине, чтобы укрепить гегемонию США над Карибским бассейном и Южной Америкой, то почему канал Кра не может быть построен в первой половине XXI века ради того, чтобы укрепить гегемонию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Вопрос риторический. Тем более что тайская корона говорит о проекте с далекого 1677 года.

Воды с тех пор утекло достаточно. В сентябре с.г. Бангкок проведёт международную конференцию, которую посвятит будущему строительству канала Кра. Тогда картина прояснится во всех красках. Сценарии могут быть разными, но решение по каналу, похоже, уже принято.

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