Донецк, 12 августа, 2017, 15:08 — ИА Регнум. В Донецке стали известны подробности запуска производства новых автобусов «Донбасс», которые были представлены 11 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Av-zakharchenko.su Александр Захарченко проводит тест-драйв автобуса «Донбасс»

На мероприятии побывали глава ДНР Александр Захарченко, и.о. зампредседателя Совмина, министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев, и.о. министра промышленности и торговли Алексей Грановский, сотрудники предприятия и журналисты. Для гостей была проведена экскурсия по заводу, затем руководству были представлены первые два автобуса, выпущенные в Донецке. Первыми пассажирами стали Грановский и Тимофеев, журналисты ДНР и России, а за руль сел глава республики. Автобус проехал по городу около километра и остановился на одной из республиканских АЗС. Затем «Донбасс» испытал и руководитель Миндоходов, который пригнал автобус в исходную позицию.

«Скажу честно, водить этот автобус очень удобно. Самое главное, что эти автобусы собираются здесь: для ДНР это впервые, это дело для нас новое. Думаю, что в ближайшее время автобусный парк полностью обновится. Во всех крупных городах республики будут созданы коммунальные предприятия, которые будут оснащены этими автобусами», — отметил Захарченко.

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По словам и.о. министра промышленности и торговли, полная наладка производственного процесса на заводе «Донецкгормаш» займет около трех лет и будет идти в три этапа. В настоящее время осуществлён первый этап (сборка из машинокомплектов). Сборка ведется на готовой базе машины, которая поставляется в ДНР из России. Второй этап (2019 год) — крупноузловая сборка SKD. Третий этап (2020 год) — cборка СKD (c окраской кузовов) и максимальная локализация.

«На первом этапе мы собираем внутреннее оборудование, ставим сидения, поручни, приводим все в порядок. На втором этапе будем железнодорожным транспортом доставлять отдельно кузова, двигатели, трансмиссии. Третий этап — будут отдельно уже и сварочные, и покрасочные работы», — сообщил Грановский.

Длина автобуса 7,1 м. Салон рассчитан на 39 мест. В движение машину приводит 4,67-литровый бензиновый V8 ЗМЗ-52 342 мощностью 122 л.с. Максимальная скорость составляет 85 км/ч.