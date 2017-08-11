Первые автобусы марки «Донбасс» сошли с конвейера в Донецке

Донецк, , 13:31 — REGNUM Сегодня, 11 августа, в Донецке состоялась презентация первых двух автобусов собственного производства. Машина получила название «Донбасс». Порядка 100 республиканских автобусов будет выпущено в ДНР до конца текущего года.

«До конца года планируем выпустить 100 автобусов. Первые 10 — поедут в Горловку», — заявил сегодня журналистам глава республики Александр Захарченко.

Напомним, что о планах наладить в республике выпуск автобусов глава ДНР Александр Захарченко заявил в ноябре 2016. Позднее стало известно, что сборка будет вестись на столичном заводе «Донецкгормаш». Первую единицу планировалось выпустить летом 2017 года.

В настоящее время в структуре ГП «Донецкгормаш» 14 цехов основного и вспомогательного производства. В основном производстве находится 467 единиц металлообрабатывающего оборудования, в том числе 73 единицы кузнечно-прессового оборудования. Завод располагает собственными квалифицированными конструкторскими и технологическими силами.

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Первые республиканские автобусы отправятся в Горловку. Вскоре автобусы появятся и в Донецке, а затем и в других городах Донбасса.

Автобусы оснащаются мощным двигателем и современными системами управления и контроля. Новый автобус сможет перевозить до 55 человек. Все комплектующие, которыми оснащается автобус изготавливают на предприятиях ДНР. К примеру, обшивку, сидения, поручни и различные металлические конструкции изготавливаются на «Макеевском машиностроительном заводе», комплектующие на заводе «Донецкгормаш», а аккумуляторы на донецком заводе «Электроисточник», также кабельный завод поставляет провода, а «Донфрост» занимается производством пластиковых деталей.

Республика испытывает потребность в 900 единицах автобусов до 60 мест. В ДНР также планируют наладить производство сельскохозяйственной техники и тракторов.

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