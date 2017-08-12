Луганск, 12 августа, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины взяла в заложники несовершеннолетнюю дочь военнослужащей Народной милиции ЛНР, которая в это время гостила у бабушки на подконтрольной Киеву территории Луганщины, и требует от матери согласия на сотрудничество. Об этом 11 августа сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР.

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«В министерство государственной безопасности республики обратилась военнослужащая Народной милиции ЛНР Марина Г., ставшая жертвой террористических методов работы украинских спецслужб. В заложниках у СБУ оказалась несовершеннолетняя дочь военнослужащей, находящаяся на каникулах у бабушки, проживающей на территории, временно оккупированной ВСУ. Вернуть ребенка и сохранить жизнь родителям Марины Г. сотрудники спецслужбы пообещали взамен на сотрудничество и передачу им сведений, составляющих государственную тайну ЛНР», — сообщили в ведомстве.

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Украинские спецслужбы применяют практику террора, чтобы узнать необходимую информацию.

«К моим родителям пришли неизвестные люди в форме, разговаривали с мамой и требовали, чтобы она связалась со мной и чтобы я с ними сотрудничала. Потом на блокпосту остановили маму с ребенком, у нее забрали свидетельство о рождении ребенка для того, чтобы она осталась там до того периода, пока я не дам согласия на сотрудничество, и дали полтора часа на раздумье», — рассказала обратившаяся в МГБ военнослужащая.

В МГБ напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Луганской Народной Республики и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Напомним, согласно примечанию статьи 335 УК ЛНР «Государственная измена», своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности», — подчеркнули в министерстве.

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Кроме того, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сегодня заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины под видом учений проводят зачистку неугодного населения в ряде городов, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

«Хотелось бы предостеречь граждан Украины, проживающих в зоне «АТО», о том, что власти Украины продолжают преследование инакомыслящих, ущемляя права и свободу жителей Донбасса. С 8 августа в городах Лисичанск, Северодонецк, Рубежное Службой безопасности Украины под видом учебных операций по противодействию террористической и диверсионной угрозам проводится зачистка неугодного киевскому режиму населения. Также из поступивших сведений зафиксированы случаи исчезновения местных жителей и бизнесменов», — проинформировал подполковник.