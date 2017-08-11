Москва, 11 августа, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Жители всего Северного полушария Земли, и в том числе жители Москвы и Подмосковья, в ночь 12 на 13 августа смогут увидеть один из самых красивых звездопадов 2017 года, сообщили в Московском планетарии.

Звездопад

Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад Персеид. Это светящий шлейф, который по яркости сияния превосходит многие другие звезды.

В 2017 году, по прогнозам ММО (Международной метеорной организации), ожидается до 100 метеоров в час, то есть наблюдать падающие звёзды можно будет почти каждую минуту

Как отметили в планетарии, звездопаду может немного помешать убывающая Луна, которая создаст изрядную засветку.

Поэтому лучше всего звездопад будет видно после полуночи и до восхода солнца.

Добавим, 21 августа 2017 года Солнце и Луна устроят уникальное астрономическое зрелище — полное затмение солнца. Его называют Великим американским, так как полоса видимости полной фазы затмения пройдет через всю Северную Америку, лишь частные фазы затмения будут видны на Чукотском полуострове. Длительность максимальной фазы составит 2 минуты 40 секунд.

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