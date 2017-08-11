Барнаул, 11 августа, 2017, 12:39 — ИА Регнум. В Алтайском крае нет совсем уж безнадежных историй, связанных с обманутыми ожиданиями дольщиков. Об этом сегодня, 11 августа, сообщил ИА REGNUM руководитель алтайской госинспекции Андрей Степанов по итогам недавнего посещения ЖК «Демидов парк» — одного из долгостроев в Новоалтайске.

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Известно, что в соответствии с первым этапом этого жилищного строительства (его застройщик планирует сдать в первую очередь) на блок-секциях №№ 6, 7 уже завершен монтаж внутренних сетей канализации и водопровода. Введутся работы по утеплению стен лоджий. Также осуществляется монтаж внутренних сетей канализации и водопровода на блок-секциях №№ 4, 5. Хуже выполняется план второго этапа. На блок-секциях №№ 1−3 осуществляется сейчас кладка наружных стен и вентиляционных каналов, ведутся работы по устройству опалубки для бетонирования конструкций перекрытия технического этажа блок-секции № 1. Эти работы, по графику застройщика, планировалось выполнить еще в июне текущего года.

Напомним, в июле 2017 года о проблеме дольщиков «Демидов парка» в ходе online-конференции губернатор Алтайского края Александра Карлин сделал заявление.

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«Проект строительства этого микрорайона изначально был рискованным по целому ряду причин, в том числе и по его финансовому наполнению. Достаточно сложно обеспечить финансирование одновременного строительства всех блок-секций многоэтажного дома (более 800 квартир), не получая средств на дальнейшую работу от продажи уже введенного в эксплуатацию жилья, как это чаще всего делают застройщики», — пояснил тогда Александр Карлин.

По оценке главы региона, как минимум 4 блок-секции долгостроя в Новоалтайске удастся заселить до конца текущего года и в 2018 году решить вопрос с остальными.

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Чтобы не допустить срыва сроков передачи квартир дольщикам, руководитель госинспекции Андрей Степанов обратил внимание застройщика на необходимость активизации работы и устранения имеющегося отставания в производстве работ.

«Полагаю, что обозначенные сроки сдачи весьма реальны. Есть источники финансирования. Есть схема окончания строительства: она хоть и не определена формально, но при содействии специалистов нашего Минстройтранса уже просматривается. Тема с некачественным строительством дома по улице Балтийская, 96 в Барнауле хоть и далека от разрешения, но тоже решаема. Правда, там не дольщики, а пайщики, с которыми руководству ЖСК «Балтийский» нужно выстраивать диалог и объяснять, почему и насколько сдвигаются сроки сдачи объекта», отметил Андрей Степанов.

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Ранее отмечалось, что с начала 2017 года около 2,5 тыс. алтайских дольщиков получили квартиры. Количество многоквартирных домов, завершенных строительством с нарушением срока, сократилось на 40%.

«Не везде все идет гладко, но тупиковых ситуаций нет. Мы, конечно, не волшебники и квартирку во взмаху волшебной палочки не нарисуем, но дольщиков в обиду не дадим. Будем и в дальнейшем стоять на страже интересов граждан», — подчеркнул Андрей Степанов.

По данным алтайской госинспекции, в июне 2017 года застройщиками ООО «Жилищная инициатива», ООО «Строительное управление №1», ООО «Домстрой-Барнаул», ООО «ПакПластика», ООО ИСК «Союз» введено в эксплуатацию шесть многоквартирных домов, построенных с привлечением средств по договорам участия в долевом строительстве более 670 граждан. Из них четыре введено раньше срока, установленного договорами участия в долевом строительстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Москве под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина прошли масштабные парламентские слушания по проблеме обманутых дольщиков. Поводом для их проведения стал законопроект о создании и работе государственного компенсационного фонда для обманутых дольщиков, который был ранее принят Госдумой в первом чтении.