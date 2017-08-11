Донецк, 11 августа, 2017, 11:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 10 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии семь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 33 раза, сообщают 11 августа СМИ народных республик.

John Crosby Миномётный обстрел

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили семь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Желобок, Пришиб, Славяносербск, Фрунзе, Логвиново, Калиново.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические гранатометы станковые АГС, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, один мирный житель погиб на растяжке, установленной украинскими солдатами, всего украинские силовики нарушили режим тишины 33 раза. Под огнем оказались 15 населенных пунктов.

Мужчина 1951 года погиб в городе Докучаевске от ран, полученных во время взрыва украинской растяжки. Взрывное устройство было установлено на земле украинской диверсионно-разведывательной группой.

Помимо этого, украинская артиллерия повредила два дома и несколько хозяйственных построек в поселке Трудовские. Также солдаты ВСУ намеренно обстреляли машины МЧС, прибывшие тушить возникшие от обстрелов пожары, два автомобиля получили повреждения.

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По данным Украины, один солдат ВСУ погиб, еще один получил ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 15 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Талаковки и Водяного.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Станицы Луганской, Счастья, Крымского.

Напомним, боевые действия в Донбассе длятся с 2014 года. При этом Киев объявил всех участвующих в уничтожении собственного населения солдат ВСУ «ветеранами». Также нередко военнослужащие Украины бывают замечены в мародерстве, употреблении алкогольных напитков и наркотических веществ во время несения службы.