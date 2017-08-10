ЛНР: Солдат «эсэсовской» бригады ВСУ расстрелял мирную женщину

Луганск, , 15:29 — REGNUM Мирную женщину расстрелял военнослужащий ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, сообщает 10 августа Луганский информационный центр.

По его словам, причиной поступка украинского солдата стала «ненависть к сепаратистам». Инцидент случился в Попаснянском районе, где солдат 10-й бригады ВСУ смертельно ранил женщину выстрелом, а также тяжело ранил мужчину.

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Марочко отметил, что местные жители крайне возмущены произошедшим и «грозят самосудом 10-й бригаде». Полковник добавил, что мирные граждане уже прозвали бригаду «эсэсовской».

Напомним, по данным разведки ЛНР, военнослужащие ВСУ постоянно занимаются мародерством и грабежами в населенных пунктах, находящихся под контролем Украины. Также украинские солдаты нередко в состоянии алкогольного опьянения причиняют вред местным жителям.

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Так, ранее рядовой ВСУ был в состоянии алкогольного опьянения, когда находился за рулем автомобиля. Солдат наехал на мирного жителя, отчего последний скончался на месте. Факт скрывается руководством от вышестоящего командования.

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