Фото с сайта Общественной палаты Сахалинской области Олег Кожемяко

11:29 «Прямая линия» с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко проходит в четверг, 10 августа с 19:30 по местному времени (11:30 мск). Разговор главы региона с жителями в прямом эфире транслирует телеканал «ОТВ-Сахалин». Прозвучат ли в ходе очередной «прямой линии» неудобные вопросы для Кожемяко? Читайте также: Политический и коммунальный беспредел Сахалина: Кожемяко призывают к ответу Дальневосточная редакция ИА REGNUM ведёт онлайн-трансляцию «прямой линии» с губернатором Сахалина Олегом Кожемяко.

11:30 На первую «прямую линию», которая состоялась 13 июля, поступило около 2,5 тыс. обращений из 36 населенных пунктов всех муниципальных образований региона.

11:34 Прямая линия с губернатором Сахалина началась. Олегу Кожемяко уже поступило более 1,5 тыс. вопросов

11:46 Жители Сахалина спросили у губернатора о судьбе музея военной техники. Здание Дома офицеров, переданное области Минобороны, ветшает, кровля течет. Хотя главным условием было — сохранение профиля здания, то есть, музея. Старый дом офицеров не используется многие годы. Туристы видят некрасивое старое здание. Просьба — посодействовать в ремонте и возвращению городу музея. Олег Кожемяко: Вопрос действительно есть, вопрос сложный. Мы сейчас решаем эти вопросы с Минобороны. В этом году будет разработано техническое задание. Есть предложения создать в столице Сахалина Филармонию, на Сахалине был Валерий Гергиев, мы с ним обсуждали эти вопросы. Мы приступим в этом году, сохраним здание.

11:50 Вопрос из зала. Светлана спросила у губернатора про соревнования среди детей коренных малочисленных народов Севера по национальным видам спорта. Она сообщила, что финансирование из бюджета составляет всего 100 тысяч рублей. Организаторы все время ищут спонсора. Женщина попросила увеличить финансирование, чтобы не зависеть от спонсоров. Олег Кожемяко: Дело хорошее. Прошли спортивные состязания по национальным видам спорта. Люди ответственные за это направление несколько неправильно организовали работу. Мы сделаем соответствующие выводы. Надо все делать заранее. Безусловно следующие соревнования будут проходить на более высоком уровне.

11:55 Сахалинские пенсионеры выразили благодарность губернатору за заботу о пожилых людях. Особенно поблагодарили за выплаты в размере 5 тысяч рублей к 70-летию Сахалинской области. Пенсионеры из Корсакова прислали видеообращение. «Нам очень важна не только финансовая поддержка, но и забота. Большое Вам спасибо!» Олег Кожемяко: Огромная благодарность этим людям за их труд! Житель Горнозаводска поблагодарил за вставленные окна. Губернатор пошутил: «Сегодня у нас день благодарения?» Я вижу, что ситуация меняется в области. Я это вижу по встречам с людьми

11:55 Звонок в студию. Татьяна Игоревна просит сообщить, будут ли производиться выплаты работающим пенсионерам по 5 тыс рублей, как обещали? Олег Кожемяко: Выплат несколько. Запутаться можно, как будут выплачиваться, кому причитаются. Все 167 тыс. пенсионеров получат по 5 тыс рублей. Ветераны труда сахалинской области неработающие получат ещё по 2,5 тыс. рублей. И дети войны, которые относятся к категории ветеран труда, ещё по 2,5 тыс. рублей. По заявительному принципу деньги будут выдаваться только ветеранам труда. Должна предоставляться трудовая книжка. Деньги все получат в августе, ко 2 сентября выплаты должны быть произведены. Выдача этих денег будет продолжаться до 20 декабря 2017 года, до этого времени можно обратиться. Ветеранам труда, которые получат этот статус после 2 сентября, выплата также будет перечислена.

11:59 Ведущая задала вопрос о том, почему вопросы людей не решаются на местах, силами мэров. Для того, чтобы решить проблему людям приходится обращаться к губернатору? Действительно! А для чего тогда, власть на местах? Кожемяко: Это главная задача власти — работать для людей. Многие вопросы касаются проблем простых людей, которые лежат в прямых полномочиях местной власти. Властям важно слышать людей, работать для людей, чаще общаться с людьми. Я вижу, что ситуация на местах меняется.

12:00 Телефонная связь на Сахалине оставляет желать лучшего. Вопросы от населения не слышно в прямом эфире.

12:02 Вопрос от жителей Сахалина о получении жилья медиками, учителями, о возможности приватизации жилья Олег Кожемяко: Сейчас министерства определяют возможности и сроки приватизации служебного жилья. Министерство культуры сейчас тоже работает над этим. Многие выражают опасения, что, вот, мол, человек эту квартиру получит, а потом уедет на материк. Я не считаю, что в этом есть что-то страшное, он заработал эту квартиру, пусть он ее даже детям оставит, ничего страшного в этом нет. Я считаю, что это нормально. Так что — работа ведется

12:04 Вопрос из Корсакова о льготных медикаментах. Женщина жалуется, что, болея диабетом, не может получить нужные лекарства, потому что говорят: нет в наличии или еще Минздравом не закуплены. «А сами покупать не можем, очень дорого. Тест-полоски не получаем с января и до декабря их может и не быть. Вторая проблема: чтобы записаться на выписку лекарств, мы идём к врачу, в 6 утра надо вставать в очередь, чтобы получить талон, или записываться за 2 недели. Прошу, помогите с этим вопросом». Олег Кожемяко: эту ситуацию слышу второй раз про тест-полоски и препараты инсулиновой группы. Мы свои средства выделили. Накажем тех, кто должен отвечать за своевременность закупочных операций, разберёмся, почему не получаете тест-полосок. Надеюсь, что Минздрав в ближайшее время эту ситуацию исправит. Нам нужно понимать, когда эта ситуация будет исправлена и кто ответственен за эти закупки. Мы проведём это расследование. Талоны: на этом звене кто-то недорабатывает, кто-то в отпуск ушел или в декрет. Это вопросы организационного характера, главврач должен принять меры и отчитываться. Прямо во время эфира была попытка позвонить в Минздрав региона за пояснением по ситуации, но связь была плохая, и поговорить не удалось. «Мы сами примем меры и накажем тех, кто халатно отнесся к своим обязанностям», — обещал Олег Кожемяко.

12:10 В студию «прямой линии» дозвонилась Анастасия. Она рассказала, что одна воспитывает ребенка-инвалида. Девочке 11 лет. Она не посещает школу. «Можно погромче говорить!!!» — просит ведущая. «У меня как у матери нет возможности работать, воспитываю дочь одна. Нуждаемся в группе присмотра для детей-инвалидов». О чем говорит женщина разобрать невозможно. Телефонная связь плохая. Ведущая прекратила звонок и пересказала губернатору вопрос. Кожемяко: Это важно и нужно делать. Мы видели эту проблему раньше и давали поручения. У нас есть две организации, которые уже работают в этом направлении. Можно созвонившись с ними получить специалиста, который будет квалифицированно ухаживать за больным ребенком. Для мамы это будет бесплатно. Отвечать губернатору на вопросы помогают, присутствующие в зале профильные чиновники.

12:14 Вопрос по телефону от Надежды Михайловны Дорошенко, Южно-Сахалинск: «Будет ли что-нибудь принято по защите животных? Все время говорим только о себе. Территория автолицея — выброшены животные, и собаки, и коты. Это же нравственное воспитание наших детей». Олег Кожемяко: Думаю, что животных защищать однозначно будем. В том числе в плоскости отношения человека к животному и его воспитания. Многие имеют четвероногих друзей, с ними случается разное, у меня тоже такая же история: собака ослепла. Но это не значит, что ее надо выбрасывать на улицу, чтобы она продолжала погибать. Тут больше воспитание. Прививать детям такое отношение, что если ты взял на себя обязанность по содержанию собаки, ты веди до конца. Нужно посмотреть по содержанию наших питомников, насколько они отвечают требованиям. Бездомные собаки не должны находиться без присмотра. Неправильно, когда они плодятся, потом появляется вожак, он может напасть на ребёнка, это угроза для человека. Поговорим с ветеринарной службой и городом, рассмотрим возможности питомников. Но и отношение к питомцам должно быть гуманным: если взял собаку — неси за неё ответственность.

12:15 Чиновники, которых нет в зале «прямой линии» выходят на телефонную связь со студией и помогают губернатору ответить на вопросы.

12:20 Вопрос от дачников-инвалидов губернатору Сахалина: То, что мы сейчас на даче работаем, это наш капитал на зиму. За труды островная земля платит щедро. Много остается, можно продать на рынке. Но вот беда — рынок не обустроенный. Люди сидят на ящиках, коробках. Обустроить бы отдельный рынок для дачников. Вот бы поддержать пенсионеров. Мы готовы даже платить небольшую плату арендную, если все будет сделано с соблюдением всех норм. Когда будет построен большой муниципальный рынок в области? Олег Кожемяко: Я знаю, что места под торговлю выделяются. Вопрос в обустройстве. Должна быть продукция на них наша. Есть возможность соединиться с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным? Сергей Надсадин на связи: Смотрите, в настоящий момент уже есть организованные места, где дачники могут продать свою продукцию. (перечисляет эти места). Но возможно, в отдельный период, когда самый урожай, не хватает этих мест. У нас Ярмарки проходят. На площади Ленина сейчас ярмарка. Есть места, где люди привыкли торговать. Даже если мы там и решили бы построить рынок, но там его построить нельзя. Поэтому мы сейчас изучаем возможность строительства такого рынка. Возможно — возле крупнейшего на Сахалине супермаркета Сити-Молла. Ведущая: Но губернатор имеет в виду крытый рынок… Сергей Надсадин: Да, конечно, речь о крытом рынке. Олег Кожемяко: Рынок должен работать не в режиме ярмарки. Он должен работать всю неделю. Продумайте крытые павильончики, чтобы дачники могли всю неделю продавать. Потому что продукция может до выходных не долежать. Сделайте такие места. Теперь еще: вопрос стоит о муниципальном рынке. Если цены за аренду будут такие, что пенсионеры их не потянут. Поэтому нужно сделать так, чтобы это было для людей доступно. Давайте в ближайшее время доложите конкретные меры, которые вы примите, чтобы в сентябре торговля уже была организована.

12:27 Прозвучали вопросы по общественному транспорту к дачным участкам. Много жалоб фиксируют от населения на работу общественного транспорта. Люди сообщают, что невозможно уехать на дачу, на работу, в больницу. Олег Кожемяко: Мы передали городу (Южно-Сахалинску) большое количество автобусов. Знаю, что часть стоит у них на резерве. Нужно правильно организовывать маршруты. На выручку губернатору вновь пришел Сергей Надсадин, который продолжал оставаться на телефонной связи со студией. Надсадин: По муниципальному рынку мы приняли к исполнению. Оперативно примем решения. Что касается транспорта, были предприняты серьезные меры по насыщению муниципальной транспортной компании новыми автобусами. Но остались те маршруты, где работают частные компании. Есть маршруты, где они не справляются. Приняты решения о расторжении договоров и с 1 сентября там будут работать муниципальные автобусы.

12:33 Вопрос из зала от блогера АСТВ, город Макаров. Вы попали в топ-10 состоятельных глав регионов. Откройте пожалуйста ваш рецепт: как добиться такого успеха? Спасибо. Олег Кожемяко. Кхм… Мы из того поколения, которому богатства никто не оставлял. Все что зарабатывали, зарабатывали своим трудом. С детства нас всегда приучали к тому, что любая копейка должна быть заработана. Я со школьных лет имел пасеку и всё лето я вынужден был качать мёд, носить рамки, смотреть за матками. Это тяжелый труд, жарко, знойно, пчелы летают, сверстники на речке. Но это давало определенный доход, и неплохой. В пиковый год давали 2 тонны, это был серьезный приработок, мой труд тоже оценивался, покупали велосипед или еще что-то, ездили на вырученные деньги на Запад и позволяли себе жить. После 9 класса я начал работать монтёром путей, и уже тогда чувствовал себя мужчиной. В студенческие годы учился в Хабаровске, работал сторожем-дворников в детском саду, картошку чистил. На практику устраивался плотником, бетонщиком, монтажником, зарабатывал деньги. То есть это была постоянно какая-то работа, и после армии, когда в институте учился, мы первые открыли кооператив во Владивостоке. Строили теплицы, просеивали землю, арендовали цех, делали торты. А можно было пойти на дискотеку. Но хотелось не сидеть на шее у родителей, купить себе — костюм, девушке — цветы, быть самостоятельным человеком. Не нужно бояться работы, ответственность всегда на мужчине. И Владимир Путин для нас пример. Нужно трудиться, трудиться и трудиться, я и сына так учу. Он сейчас на Крайнем Севере, работает, хотя мог бы тусоваться в Москве. Нужно не боятся работать, не ставить себе планку после получения диплома стать сразу менеджером.

12:36 Вопрос от жительницы Южно-Сахалинска из категории ожидаемых: будут ли строится в городе школы? Олег Кожемяко: Я знаю о нехватке школ. Министерство строительства сейчас разрабатывает проекты. Мы взяли на себя обязательство строить по 2 школы в год. Сейчас представитель Минобразования подробнее расскажет. Представитель Минобразования: Мы будем строить школы и пристройки к школам. Если говорить вообще про муниципальное образование, то ни одно муниципальное образование без внимания не остается. Мы выходим на 2018 год с 43 новыми объектами образования. На эту же тему вопрос из Анивы: в начальной школе некомфортно, разве можно нарушать санитарные нормы? Сокращают классы, объединяют классы, детей много в одном классе. Разве так можно? Представитель Минобразования: У нас, к сожалению, есть много помещений школьных, которые используются не по назначению. С этим мы боремся. Мы не позволим нарушать санитарные нормы.

12:39 Житель Сахалина Игорь дозвонился и задал вопрос о благоустройстве парка Гагарина в Южно-Сахалинске. «Можно ли у нас в парке Гагарина поставить антивандальные фигурки и сделать музыкальное сопровождение для детей». Олег Кожемяко: Я думаю, что конечно. Парк сейчас благоустраивается и сможет порадовать детей, если не в этом сезоне, то в следующем. Губернатор вновь перекинул решение этого вопроса на мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.

12:44 Вопрос от Ирины Тимофеевны, Южно-Сахалинск. Просьба поставить светофор на перекрестке ул. Физкультурная — Проспект победы, так как в час-пик дорогу невозможно перейти, а рядом школы и детские сады, часто аварии. Олег Кожемяко: Это полномочия муниципалитета. Они должны разработать схему, согласовать с ГАИ. Есть еще вопросы целесообразности и возможности установки такого светофора. Ведущая задает вопрос на ту же тему от соседей: «Спасибо за строительство дорог, дороги хорошие, но по ним ночами гоняют стрит-рейсеры и не дают спать». Олег Кожемяко переадресует вопрос начальнику ГИБДД, интересуясь, что можно сделать, чтобы не мешали жителям спать. Начальник ГИБДД: этой проблеме уделяем особое внимание, под контролем несколько улиц, проезжаем эти участки в ночное время и сообщаем о существующих правонарушениях. За последнее время задержали 40 нарушителей. Они не останавливаются, приходится их преследовать. Выявили около 500 нарушителей с изменённой конструкцией глушителя и более 2800 тех, что тонирует машины. Привлекаем гражданские машины патрулирования. Сейчас меньше жалоб стало в дежурную часть. Эту проблему, я думаю, решим. Олег Кожемяко: надо устанавливать на эти маршруты камеры наблюдения.

12:46 Вопрос от Валентины Михайловны из Долинска: Нельзя ли освободить инвалидов от оплаты капремонта? Это очень накладно! Олег Кожемяко: Это вопрос очень актуальный. У нас инвалиды получают доплату из бюджета. Но тем не менее инвалиды 1 и 2 групп — это уже люди с ограниченными возможностями. Поэтому мы посмотрим, что можно сделать. Я прошу подготовить расчеты — сколько людей нуждаются в таком субсидировании? 10 сентября новая Областная дума изберется, я обязательно выйду с таким предложением к депутатам.

12:47 Видеовопрос. Сюжет о женском монастыре, в котором рассказали, что Олег Кожемяко подарил монастырю частичку мощей Николая Чудотворца и икону. За что губернатора в 1,5-минутном сюжете поблагодарили несколько раз и попросили привезти мощи Николая Чудотворца в храм Южно-Сахалинска. Олег Кожемяко: Безусловно. Я и сам человек верующий. Понимаю людей. Я конечно попрошу владыку Тихона чтобы он учел просьбу прихожанок. Чтобы мощи были в нашем соборе.

12:58 Видеовопрос из Корсакова: Дорогой смерти назвали трассу до села Чапаево. А с 1 сентября по ней будут возить в школу детей. С межпоселковыми дорогами просто беда. Вопрос от депутата районного Собрания Дорошенко: дорога в ужасном состоянии. Вопрос безопасности детей! Я сам отец 4 детей. Я как отец прошу навести порядок! Возьмите вопрос под личный контроль, наведите порядок! Олег Кожемяко: Это хоть и муниципальный вопрос, но я возьму на контроль. Мы выйдем на ГИБДД, проработаем выделение денежных средств, проект дороги. Представитель муниципалитета: Нам много жалоб на эту дорогу поступает. Но к 1 сентября мы ее приведем в порядок. Но мы можем лишь косметический ремонт сделать. Если область окажет нам поддержку на капитальный ремонт, тогда вопрос можно будет решить раз и навсегда. Олег Кожемяко: Мы в этом вопросе вас поддержим.

13:01 Вопрос из зала от Грошевой Галины Михайловны: Старожилы Сахалина помнят, как область строилась, развивалась, каких успехов добилась. А что дальше? Какие перспективы развития ожидают по отраслям? Раньше мы ведь и продуктами себя обеспечивали… Олег Кожемяко: Спасибо и вам, и всему поколению, тем людям, кто отдал Сахалинской области лучшие годы, развивал промышленность, строил социальные объекты. Те проекты, которые заработали, это ваша заслуга. Выражаю вам огромную благодарность. Мы пока немного достигли, не дошли до тех рубежей, которые вами были пройдены. И в строительстве, и в сельском хозяйстве только начинаем, но уверенно движемся. Сельское хозяйство: нужно решить проблемы продуктового обеспечения сахалинцев и курильчан, как бы нас не обвиняли в неэффективности затрат на то, чтобы инвестор пришёл. Быть зависимым от поставок извне это менее правильно, чем на данном этапе использовать свои возможности, дать рабочие места и не зависеть ни от кого. Яйцеводство, производство свинины, птицеводство, обеспечение свежими овощами… Эти проекты запущены, мы реализуем их до 2020 года. Второй вопрос — создать среду, в которой комфортно было бы жить всем, и организовать досуг. Обустроенные скверы, освещенные улицы, удобные дворы, пришкольные дворы и территории при объектах здравоохранения нуждаются в благоустройстве и ремонте. Развитие горного воздуха. Как бы за него не критиковали, это визитная карточка Сахалина с точки зрения развития туризма. Сделаем так, чтобы здесь был курорт международного уровня с гостиницами и точками общественного питания. Вопрос строительства железнодорожного моста и связи с материком — это возможность поставки нашей рыбопродукции и более короткая дорога через Владивосток. Мы сделаем все, чтобы труд, который был вами затрачен, не канул в лету. Читайте также: «Прямая линия» с Путиным: Сахалин просит мост, спортивные объекты и газ

13:04 Бегущей строкой идёт вопросы: Новотроицкое: Нужен терапевт. Посёлок Хоэ: Добираться всё труднее, переломаны мосты. Невельск: Просьба расширить почтовое отделение №5. Южно-Сахалинск: Окна выходят на площадь Славы. Уже длительное время приезжают 3 фургона с фаст-фудом, подключают генераторы, которые шумят. Можно ли убрать эти фургоны или подключить их к горсети? Южно-Сахалинск: У нашего дома по ул. Поповича, 40 А протекает крыша, было замыкание, отошла штукатурка. В этом районе у всех дома с новыми конусными крышами, а у нас плоская. Планируется ли строительство конусной крыши в нашем доме? Стоим ли мы на очереди? Куда обратиться? Южно-Сахалинск: Столбы освещения были поменяны в 2008 году, но до сих пор нет освещения по ул. Некрасова.

13:05 Ведущая спросила губернатора о том, какие вопросы ему сложнее всего решать. Олег Кожемяко: Много вопросов возникает. Иногда сложные. Сложные — это судебные решения. Тогда человек идет к губернатору. Наиболее сложный вопрос — сохранение каких-то производств и восстановление производств в поселках. Там проживают люди, есть молодежь, а производство закрывается. Это самая главная и сложная проблема в силу того, что бизнес не очень активен. Нас критикуют, когда мы начинаем что-то делать за государственный счет. Нам виднее, как развиваться Сахалинской области! Мы будем посмелее шагать в этом направлении. Мы стараемся по этим населенным пунктам решать вопросы благоустройства и строительства культурных, спортивных учреждений. В ближайшее время выйдет постановление губернатора о монопосёлках.

13:06 Вопрос: Олег Николаевич, а когда вы отчитываетесь перед Владимиром Владимировичем Путиным, вы скрещиваете пальцы? Олег Кожемяко: Хм… Нет. Там нужно быть полностью подготовленным, Путин очень проницательный человек. Президент должен видеть, что человек подготовлен, что все задачи решаются. Пока я этим вопросом не занимался — что-то там скрещивать.

13:14 Телефонный вопрос: Тарасенко Мария, село Быков. Когда у нас начнёт строиться дом культуры? Этот вопрос тянется с 2012 года. Вы приезжали к в 2016 году, сказали деньги есть, но никаких подвижек. Ни одного сквера, село большое. Кладбище уже запущенно, но там еще можно хоронить. Олег Кожемяко: Дом культуры был обозначен в 2016 году, несколько раз проект пересматривали, сейчас готов, за 50 млн. В ближайшее время объявят конкурс на строительные работы, в 2017 начнут строительство. Кладбища — уважаемые руководители муниципальных образований, ваша обязанность содержать их. Принимайте меры, это ваши полномочия обеспечить нормальный доступ людям. Вопрос благоустройства сквера — средства выделяем, надо принимать решения. Быков — отдельная строка по моногородам, будут возможности по разбивке скверов. Уважаемые жители, вы сами это можете, есть территория общественного самоуправления, когда область финансирует 99% средств. Организовывайтесь, мэрия должна помочь. Надеюсь, в Быкове будет такой ТОС. У нас беспрецедентные меры — 99% поддержки на 1% собранных средств. Эту форму тоже надо использовать по благоустройству. Читайте также: Безработные шахтеры Сахалина настолько голодны, что едят кашу руками

13:15 Дозвонился на «прямую линию» Валентин Викторович, который рассказал, что обладает методикой обучения людей от 30 до 60 лет плаванию. Я прошу дать распоряжение будущему руководству строящегося спорткомплекса — я готов обучать людей возрастных плаванию. Олег Кожемяко: Я думаю, что и наш министр услышал это. С удовольствием воспользуемся предложением. Я бы и сам подучился плаванию.

13:17 Вопрос от многодетной матери: вы нам ввели единовременную выплату на покупку автомобиля. Но мы не можем купить. Нельзя купить — нужен документ о рыночной стоимости. «Стоянки», где продают автомобили, не продают нам. Многие не продают за безналичный расчет. Олег Кожемяко: Мы разберемся, как это так? Представитель минсоцзащиты нам сейчас скажет… Представитель минсоцзащиты: На приобретение автомобиля выделяется 1 млн рублей. Приобрести машину можно как за наличный, так и за безналичный расчет. Олег Кожемяко: Пожалуйста, встретьтесь с девушкой, выясните, в чем проблема и помогите.

13:23 Анива: Мальчики на самокатах облюбовали площадку возле мэрии, так как нет скейт-парка. Но катание там чревато получением травм, так как стоянка автомобилей, опасно, детей часто выгоняют, так как боятся, что они попадут под колеса. Дети, в свою очередь, просят водителей машины убрать, когда они мешают. Нужна официальная плащадка для скейт-бордистов. Но есть за мэрией земля, где ее можно разместить. Олег Кожемяко: Если катаются перед окнами мэра, то он видит, наварное, тем более что относится к спорту очень уважительно. Связались с мэром Анивского городского округа. По его словам, запрос на такой скейт-парк у молодёжи есть, определили 2 места, где можно его поставить, определим оборудование, которое будет там установлено. Взаимодействуем с минспорта, чтобы заложить выделение финансовой помощи на это. Надеюсь, что в 2018 году удастся реализовать это доброе дело. Олег Кожемяко: Сам по себе скейт-парк небольшой, можно и в муниципальном бюджете найти деньги. А то такая отдаленная перспектива.

13:24 Вопрос: Кого лично вы считаете коренным сахалинцем? Олег Кожемяко: Ну… наверное тот, у кого тут дедушка родился. Но таких мало. Наверное, те, кто здесь родился, регион-то молодой. Те, кто приехал сюда, отдал знания, душу, сердце, труд — почему его не считать коренным сахалинцем? Дальний Восток всегда был таким. Сюда всегда приезжали лучшие люди. Важно ведь то, что ты сделал для региона. Если любишь эту землю, это и есть твоя родина

13:24 Вопросы личного характера ведущая оставила на завершение «прямой линии»: Ходят слухи, что на Сахалине, конкретно в Корсаковском районе, на берегу моря вы построили себе особняк. Это так? Олег Кожемяко: Я живу на проспекте Победы — удобный район, хороший, красивый. Я бы с удовольствием в Корсакове построил дом. Взял я землю в Невельском районе в надежде построить там дом. Но на участке протекает ручей и строить нельзя. Я от него отказался. Ищу земельный участок. Буду решать где и буду строить, но пока не могу подобрать.

13:25 Вопросы бегущей строкой: Южно-Сахалинск. Просьба освободите инвалидов 1 группы от оплаты капремонта. Чапаево. Уже второй год копают дорогу, потому что делают воду. Неужели реставрация дороги не предусмотрена? Тымовское. Самые высокие квартплата и цены. Почему?

13:27 Последний вопрос озвучивает ведущая: 13 августа на базе Лесного озера пройдет второй сахалинский триатлон. Пойдете? Олег Кожемяко: Я поучаствую, хотя частые поездки и отсутствие режима не позволяют. Но постараюсь добежать, доехать и доплыть.

13:28 Трансляция завершилась