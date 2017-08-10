Плохое жилье, пособия, дороги и мигранты – сахалинцы пишут губернатору

Южно-Сахалинск, , 10:37 — REGNUM За несколько часов до второй по счету в этом году «прямой линии» с губернатором Сахалина Олегом Кожемяко жители региона прислали ему вопросы про некачественный ремонт жилья, нарушение прав при переселении из аварийного фонда, недобросовестных строителей-мигрантов и благоустройство Южно-Сахалинска, которое им не нравится, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Зададут ли губернатору неудобные вопросы? Скорее всего, да, зададут. Вопрос в другом: появятся ли эти вопросы хотя бы в бегущей строке, и ответит ли на них губернатор?

Пока список вопросов мало отличается от тех, что прозвучали в ходе первой прямой линии месяц назад.

«Был частный дом на 4 комнаты. Потом он стал аварийным, нас переселили, взамен дали две однокомнатные квартиры, как временное жилье. Потом одну квартиру забрали и мы, 8 человек, включая маленьких детей, проживали в «однушке». Сейчас опять дали жилье по переселению. И опять однокомнатную квартиру. На кухне стоит бойлер, комнату там делать нельзя. Квартиру дали в пос. Дальний, на «вторичке», без ремонта. После старых жильцов все в трещинах и ободрано. Обратились в администрацию, нам ответили — «сами делайте», — пишет жительница Сахалина о своей беде.

Таких обращений было много и в ходе первой прямой линии. С такими жалобами к губернатору обращались жители сахалинской провинции и два года назад, и год назад.

Возникает вопрос, а зачем там, в этих провинциальных сахалинских поселках, вообще нужны администрации, если по текущим и вполне решаемым делам нужно обращаться к губернатору?

Еще одна сахалинская беда — нехватка школ. Вопрос, который уже есть в губернаторской почте, опубликован на сайте ИА Сахалин и Курилы.

«Планируется ли в районе новых жилых комплексов в Южно-Сахалинске строительство школы? Район очень большой, а школы нет! Есть неподалеку гимназия, но она не сможет принять всех новоселов».

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Не обошли вниманием сахалинцы и проблему мигрантов.

«На улице Сахалинской (в г. Южно-Сахалинск, прим. Ред) уже месяц работает бригада — призрак, ремонтирующая кровлю многоквартирного дома. Вся бригада состоит из мигрантов из ближнего зарубежья. При виде фотоаппарата мигранты сразу прячутся на чердаке. На вопрос «что за фирма, кто руководитель?», отвечают, что ничего не знают. Паспорта объекта — нет, кто заказчик — неизвестно, кто подрядчик — непонятно. Вот вам и миграционный контроль в Сахалинской области в действии. Лапами крана эти работники продавили асфальт на муниципальной дорожке для слабовидящих людей, которая ведет к библиотеке для слепых. Кто ее будет восстанавливать?», — спросил житель островной столицы.

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Эксперт, директор Регионального научно-образовательного центра миграционных процессов Сергей Пушкарёв раскритиковал инициативу губернатора Сахалина по передаче полномочий регионам по депортации мигрантов и строительству для них дополнительных центров временного размещения. Пушкарёв уверен, что и новые построенные центры вскоре окажутся переполненными, это не решение проблемы, тем более — за счет средств региональных налогоплательщиков.

Много вопросов по благоустройству. Например, жителям островной столицы не нравится, что в ходе благоустроительных работ в городе исчезают старые памятники — мозаичные панно на стенах, японский памятник. Жители задают и извечный сахалинский вопрос про строительство и ремонт дорог и выражают недовольство.

Есть вопросы по страхованию автомобилей ОСАГО:

«Не страхуют мое авто по причине большой вероятности ущерба, а чтобы оформить на себя купленный мной автомобиль, нужен полис обязательного страхования ОСАГО. Был во всех страховых компаниях нашего города Южно-Сахалинска, потратил на это не один день, очереди во всех компаниях нескончаемые. Как быть дальше не представляю: машину купил, водительское удостоверение есть, но оформить я ее не могу на себя, и передвигаться я тоже на ней не могу без полиса ОСАГО».

Житель Северо-Курильска упрекнул губернатора в том, что он закрыл действительно эффективную общественную приёмную в отдаленном городе еще в 2015 году. А вместо нее проводит прямые линии, на которые не все могут дозвониться.

Сахалинцы жалуются на то, что все рыбные водоемы перекрыли, и теперь медведи бродят в поисках пропитания по дачам и жилым поселкам.

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Прозвучат ли в прямом эфире неудобные вопросы?

Например — про то, что вот уже третий год подряд власть не может (или не хочет?) убрать незаконные рыбацкие станы на территории заказника «Северный»?

Еще один вопрос, ответа на который ждут не только многие сахалинцы, но и видные российские ученые и общественные деятели. Вопрос касается безобразной истории с председателем сахалинского отделения Русского географического общества Сергеем Пономарёвым. Напомним: после того, как он принял решение идти на выборы в Областную думу, его вызвали к себе высокопоставленные чиновники правительства Сахалинской области и велели покинуть предвыборную кампанию, на том основании, что Пономарёв является членом «неправильной партии» — «Партии Дела». В случае неповиновения ученому и исследователю пообещали «применить меры воздействия».

Судя по бесконечным обращениям сахалинцев в редакцию ИА REGNUM, их очень волнует состояние островной медицины. В регионе в последнее время имели место случаи смертей пациентов, которых можно было спасти. Люди жалуются на невозможность вызвать скорую помощь, грубость персонала больниц, недоступность медицинских услуг.

Еще один больной вопрос Сахалина — бедность и безработица. Жители сахалинской провинции жалуются на отсутствие нормальной работы, маленькие доходы, не позволяющие сводить концы с концами. По данным Сахалинстата, 47% всех денежных доходов региона сосредоточены в руках 20% населения. Остальные живут бедно. 17 000 семей с детьми получают один раз в три месяца бесплатную еду.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 августа, в 19:30 по местному времени (11:30 мск) губернатор Сахалина Олег Кожемяко проведет вторую по счету за последние два месяца «прямую линию» с жителями региона. Дальневосточная редакция ИА REGNUM будет вести трансляцию в режиме онлайн.