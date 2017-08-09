Вашингтон, 9 августа, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за его слова о том, что КНДР столкнётся с «огнём и яростью», сообщает Time.

ВО Свобода Джон Маккейн в Киеве

«Я не согласен с комментарием президента, поскольку если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен», — сообщил Маккейн.

Также сенатор добавил, что Трамп «всё преувеличивает», а его высказывания могут иметь решающее значение в эскалации конфликта с Северной Кореей.

«Я не знаю, что он такое говорит. Я уже давно прекратил попытки истолковать то, что он говорит. Это не что-то ужасное, но это классический Трамп, в том смысле, что он всё преувеличивает», — добавил сенатор.

Напомним, 8 августа Дональд Трамп порекомендовал Северной Корее отказаться от угроз в адрес США, иначе они могут столкнуться с «огнём и яростью, который мир ещё не видел никогда».

Президент США не уточнил, что он имел в виду, говоря об огне и ярости, однако ранее в интервью Reuters Трамп заявил, что между США и КНДР возможен очень крупный конфликт.

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Как заявил бывший советник президента Барака Обамы Дэн Пфайффер, угроза Трампа, направленная в адрес КНДР, может быть интерпретирована как угроза нанесения ядерного удара по Северной Корее.

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