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Трамп: КНДР столкнется с огнем и яростью

Политика

Ранее руководство КНДР пообещало осуществить «беспощадные стратегические меры» в отношении своих врагов

Трамп: КНДР столкнется с огнем и яростью
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 8 августа 2017, 23:37 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп порекомендовал КНДР отказаться от угроз в адрес США, 8 августа сообщает The Hill.

«Северной Корее лучше больше не угрожать США, иначе они столкнутся с огнем и яростью, которую мир еще не видел никогда», — заявил Трамп.

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Напомним, ранее руководство КНДР пообещало осуществить «беспощадные стратегические меры» в отношении своих врагов в ответ на санкции СБ ООН, которые в Пхеньяне сравнили с «террористическим актом».

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8 августа американское издание The Washington Post сообщило со ссылкой на отчет разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), что Северной Корее удалось уменьшить размеры боеголовок и оснастить ими баллистические ракеты.

В The Washington Post подчеркнули, что пока нет данных об успешных испытаниях новых боеголовок.

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Ядерная программа Северной Кореи