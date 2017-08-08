Вашингтон, 9 августа, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Предупреждение президента США Дональда Трампа, направленное в адрес Северной Кореи, может быть интерпретировано как угроза нанесения ядерного удара по КНДР, заявил бывший советник президента Барака Обамы Дэн Пфайффер на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

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"Не нужно замалчивать тот факт, что угроза Трампа может быть истолкована как возможный ядерный удар по КНДР, если Ким Чен Ын продолжит над ним насмехаться», — заявил Дэн Пфайффер.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Северная Корея рискует столкнуться с «огнем и яростью», если не откажется от угроз в адрес США.

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Президент США не уточнил, что он имел в виду, говоря об огне и ярости, однако ранее в интервью Reuters Трамп заявил, что между США и КНДР возможен очень крупный конфликт.