КНДР ответит на санкции ООН «физическими действиями»

Пхеньян, , 05:27 — REGNUM Беспощадные стратегические меры будут предприняты в отношении США в ответ на санкционные решения Совета Безопасности ООН, сообщает ЦТАК.

«Враги не должны забывать, что мы готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав нашу национальную мощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что резолюция СБ ООН названа в Пхеньяне «террористическим актом».

Напомним, 5 августа в ООН проголосовали за резолюцию в отношении Северной Кореи. Организация наложила на северокорейскую страну новые ограничения.

Из-за этих ограничений на экспорт северокорейской продукции (полезных ископаемых, морепродуктов) бюджет КНДР может потерять треть от своих поступлений. Причиной введения санкций названы пуски Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет в минувшем месяце.

Китай и Россия в СБ ООН проголосовали за пакет санкций, предложенных Вашингтоном.

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