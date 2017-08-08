Минск, 8 августа, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Первую жалобу, связанную с белорусским декретом №3 или «законом о тунеядцах», зарегистрировало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), сообщает 8 августа белорусский правозащитный центр «Весна».

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Согласно сообщению, жалоба была подана белорусским гражданином в связи с тем, что его арестовали на 12 суток за проведение несанкционированного шествия и митинга в Гомеле 19 февраля 2017 года против декрета «о тунеядцах».

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Отмечается, что в несанкционированном местными властями шествии и митинге приняли участие около трех тысяч человек. Акция прошла мирно и без происшествий.

«В соответствии с внутренней процедурой мы запрашивали у местной власти предварительное за 15 дней разрешение на проведение акции, однако получили запрет», — привел цитату из жалобы в ООН активист.

Напомним, с 1 января в Белоруссии действует так называемый налог на тунеядцев. Специальный налог обязаны платить иностранцы, а также граждане Белоруссии без трудоустройства.

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