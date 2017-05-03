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Совфеду советуют признать борьбу с «тунеядцами» и готовиться к протестам

Экономика

Либо заняться разъяснительной работой

Зал заседаний Совета Федерации
Иллюстрация: Council.gov.ru
Зал заседаний Совета Федерации

Москва, 3 мая 2017, 16:44 — REGNUM  У государства нет возможности отличить людей неработающих от людей, работающих нелегально, считает депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

«У государства нет никакой возможности отличить людей неработающих от людей, работающих нелегально. Так что, либо нужно открыто признать борьбу с «тунеядцами», как в Белоруссии, и готовиться к массовым протестам, или оставить эти предложения и заняться разъяснительной работой», — отметил парламентарий в соцсети.

По мнению депутата Госдумы, платить налоги должно стать выгодно: потому что только в этом случае человек зарабатывает себе на пенсию.

«Чтобы россияне это поняли, они должны в пенсию поверить. Это раз. Два — зачастую не работники хотят получать зарплату в конверте — к этому их вынуждают работодатели, которым так выгоднее. Но страдать будут не они, а наемные сотрудники, у которых нет иной возможности прокормить семью. Это справедливо? — Нет. Получается, что мы защищаем интересы капитала, зачастую — крупного, в ущерб всем остальным людям», — рассуждает он.

Государство в экономике должно создавать условия, а не проблемы, заключил Тумусов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский не исключил дополнительных мер по легализации не платящих налоги самозанятых граждан. Одной из таких мер может быть лишение официально неоформленных самозанятых граждан полноценной пенсии, считает он. Таким образом, по словам сенатора, государство не будет заставлять такую категорию граждан платить налоги и взносы, но при отсутствии официального стажа, они смогут претендовать только на минимальную пенсию по старости (8 тыс. рублей). Еще одной мерой, которая повлияет на решение граждан, может стать ограничение на выезд из страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Без пенсий: Совфед бьет по безработным мимо нелегальных самозанятых

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