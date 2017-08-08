Москва, 8 августа, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Сегодня, 8 августа, правительство Москвы утвердило стандарт отделки квартир и параметры благоустройства по программе реновации. Главная цель утверждения базовых требований — создание в обустраиваемых кварталах комфортной, безопасной, удобной и привлекательной городской среды. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства, сообщается на портале градоначальника.

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Ремонт

При отделке квартир будут применяться только современные строительные материалы. Их качество оценят сотрудники лабораторий Мосгосстройнадзора. Стоимость отделки квартиры варианта «комфорт» составит 11 тыс. 144 рубля за один квадратный метр.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, полы будут из ламината и керамогранита, чистовую отделку выполним в белом цвете.

Межкомнатные двери сделают деревянными со всей необходимой фурнитурой, входные будут металлическими, утепленными, с повышенной звукоизоляцией.

В квартирах установят пластиковые окна с москитными сетками. Люстры будут и в коридоре, и в комнатах, и на кухне.

На кухне будут стоять электроплиты, рабочую стенку закроют керамической плиткой, потолки покрасят акриловыми красками.

Также в новых квартирах застеклят балконы и лоджии, будут предусмотрены специальные сетки для размещения кондиционеров. Эти элементы относятся к конструктивным частям здания, поэтому они не включены в стандарт отделки.

Кроме того, будет проведено благоустройство микрорайонов: дворы закроют для въезда автомобилей, коммунально-бытовые объекты вынесут за пределы дворов.

В новых кварталах с четким границами создадут удобные общественные пространства (детские площадки). Предусмотрят площадки для выгула собак. Во дворах высадят деревья.

По словам Собянина, эти высокие стандарты отделки уже реализованы в новостройках на проспекте Вернадского. Столичные власти не исключают, что именно в эти дома переедут первые москвичи, проголосовавшие за программу реновации.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы могут посмотреть примеры отделки квартир по программе реновации в шоуруме на ВДНХ. В течение августа отдельный стенд установят у павильона №75.

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Требования к отделке жилых помещений

Отделка комфорт-классаТрадиционный муниципальный ремонт
Входные двериМеталлические, утепленные, с повышенной звукоизоляцией, окрашенные, с глазком, замками и ручкойДеревянные щитовые
Межкомнатные двериДеревянные (из бруса или слоеного шпона), внешняя отделка МДФ, с необходимой фурнитурой, в том числе в гостиную и на кухню — с остеклениемДеревянные щитовые
ОкнаДеревянные или ПВХ-стеклопакеты, энергосберегающие, двухкамерные, оснащенные москитными сетками и подоконниками белого цветаДеревянные классические
Светильники, розетки, плинтусыЛюстры в жилых комнатах, коридорах и кухне. Настенные или потолочные светильники в санузлах. Электрические розетки и выключатели утоплены в стены квартиры, выполнены из материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и появлению царапин. Плинтусы — ПВХ с кабельным каналом светлых тоновКлассические
Жилые комнаты и коридорыПолы — ламинат (32-го класса толщиной восемь миллиметров) с укладкой на звукоизоляционную подложку. Стены — отделка обоями на флизелиновой основе под покраску. Базовый цвет — белый. Потолки — окраска латексными акриловыми краскамиЛинолеум. Бумажные обои. Побелка.
КухняПолы — плитка из керамогранита или ламинат. Стены — отделка обоями на флизелиновой основе под покраску. Базовый цвет — белый. Фартук — на всю длину стены рабочей поверхности из керамической плитки — глазурованной, гладкой, светлых тонов. Мойка из нержавеющей стали с тумбой 500 на 500 миллиметров.Электроплита.Плинтусы — ПВХ с кабельным каналом светлых тонов. Потолки — окраска латексными акриловыми краскамиЛинолеум. Бумажные обои. Побелка.
Ванная и туалетПолы — плитка из керамогранита светлых тонов. Стены — керамическая плитка, глазурованная, гладкая, светлых тонов. Потолки подвесные. Ванна — стальная белая с эмалированным покрытием и белым экраном. Длина — не менее 1700 миллиметров. Однорычажный смеситель улучшенного дизайна, душевая штанга с держателем. Умывальник — керамическая раковина с однорычажным смесителем. Унитаз — фарфоровый с двойной кнопкой слива. Полотенцесушитель — из нержавеющей стали. Вентиляционные решетки — белые. Ревизионный люк — сталь или МДФ белого цветаКлассическая плитка. Бумажные обои. Побелка. Классическая сантехника.
Стоимость отделки11 144,42 рубля за один квадратный метр7230,30 рубля за один квадратный метр.