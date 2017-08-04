Четверть новых домов под реновацию в Москве составят высотки

Москва, , 13:50 — REGNUM Доля высотных домов, которые будут построены в Москве в рамках программы реновации, не превысит 25%, сообщил журналистам 4 августа главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам Кузнецова, средняя этажность застройки не превысит 14 этажей.

«При этом на участках возможны высотные доминанты, однако их должно быть не больше 25% от общей площади застройки», — уточнил он.

По оценкам Кузнецова, плотность застройки районов, в которых строится жилье под программу реновации, пока составляет порядка десяти тысяч квадратных метров на гектар. При этом после того, как туда добавятся новостройки, плотность не будет превышать 25 тысяч кв. м на один гектар.

Напомним, согласно программе реновации жилого фонда Москвы, после сноса ветхих пятиэтажек, не подлежащих капитальному ремонту, жители будут расселены в другие дома.

19 июля Госдума в первом чтении приняли законопроект о налоговых льготах для людей, проживающих в российской столице и подпадающих под программу реновации.

1 августа мэр столицы Сергей Собянин назвал количество домов, включенных в программу реновации в Москве: это 5 144 домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа в газете «Коммерсантъ» появилась публикация о том, что москвичам будет предложен новый вариант выбора жилья. Москвичи смогут переехать в квартиру большей площади, но в более дешевом районе — и без доплаты.

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