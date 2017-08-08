* запрещённая в России организация

Донецк, 8 августа, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Радикальная организация «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стягивает силы на юг Донбасса, чтобы отомстить 59-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) за обстрел «градами». Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявили в оперативном командовании Донецкой Народной Республики (ДНР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правый сектор

«Главари организации после обстрела объявили сбор своих группировок для совершения акта возмездия командованию и военнослужащим ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 августа в районе Марьинки боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на 5 автобусах и 5 бронеавтомобилях «КрАЗ» направлялись в зону ответственности 59-й бригады ВСУ. Кроме того, в районе Краматорска было замечено еще 28 грузовых автомобилей с представителями радикальной организации.

6 августа пресс-служба штаба командования войск Донецкой Народной Республики сообщила, что части ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» позиции боевиков экстремистской группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на линии фронта в Донбассе в районе Мариуполя.

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