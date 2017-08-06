ДНР: ВСУ открыли огонь из «Градов» по позициям «Правого сектора"*

Донецк, , 15:15 — REGNUM Части Вооружённых сил Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» позиции боевиков экстремистской группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на линии фронта в Донбассе в районе Мариуполя. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба штаба командования войск Донецкой Народной Республики.

Сообщается, что украинские военные обстреляли позиции боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые находятся в районе села Пищевик. Обстрел велся с позиций ВСУ в районе населенного пункта Заможнее в 13:00 по московскому времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля заместитель командующего оперативным командованием войск ДНР Эдуард Басурин заявил, что в оккупированные киевскими силовиками города под Донецком прибыли отряды боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Басурин подчеркнул, что эти боевики, в отличие от многих украинских солдат, в большим желанием продолжают геноцид и уничтожение населения Донбасса. Он считает, что Киев специально направил бандформирования в проблемные районы, чтобы поддерживать напряжённость.