Москва, 8 августа, 2017, 10:17 — ИА Регнум. О запуске программы реновации жилья в Москве слышали 70% жителей России. Мнения граждан по этому вопросу разделились практически поровну. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кайсин Сергей ИА Красная весна Реновация

35% опрошенных считают, что программа реновации слишком серьезна или ее нет вовсе, 33%, напротив, согласны с тем, что ее масштабы велики, еще 32% не смогли ответить определенно.

Между тем о состоянии жилья в своем регионе более половины опрошенных (59%), кроме жителей Москвы, дали негативные ответы. Они заявили, что в том регионе, в котором они живут, «большая проблема», «очень большая проблема» с состоянием жилья.

48% респондентов уверены, что текущая ситуация для реализации в столице программы реновации подходящая, обратную точку зрения высказали только 19%.

В отношении своего места проживания на аналогичный вопрос утвердительный ответ дал 51% респондентов, а несвоевременной реновацию сочли 30% (кроме жителей Москвы).

73% жителей России разделяют ту позицию, что ряд регионов страны больше нуждается в реализации программы реновации, чем Москва.

42% респондентов указали на приоритет реализации программы реновации жилья, а 47% — на существование более острых проблем, требующих решения.

Опрос проведен 22−27 июня 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми ФО России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа была утверждена программа реновации пятиэтажек в Москве. Официально в нее вошли 5144 дома, лидирующий район по сносу домов — Кузьминки. Перечень кварталов, в которых будут построены стартовые многоэтажки, будет определен до 1 октября 2017 года.