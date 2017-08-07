Берлин, 8 августа, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Украинский посол в Германии Андрей Мельник получил отказ от немецкого телеканала RTL на его требования исключить солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера из жюри на телевидении, сообщают РИА Новости.

Карло Боссоли. Севастополь. Балаклава. 1842

«Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров, — сообщили на RTL. — Мы не комментируем это».

Напомним, ранее Мельник обратился на телеканал с призывом вывести Эйч Пи Бакстера из жюри на телешоу «Германия ищет суперзвезду» в связи с тем, что артист выступал в Крыму, не спросив на это разрешения в украинском руководстве.

Выступление Scooter в Крыму в Балаклаве состоялось 4 августа 2017 года: группа приняла участие в фестивале #ZBFest («Золотая Балка»). Из-за этого «преступления» на Украине группа стала фигурантом уголовного дела.

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Коллектив был включен в базу данных пресловутого сайта «Миротворец», «разоблачающего» неугодных Киеву деятелей.

Подчеркнем, что Эйч Пи Бакстер был удивлен столь бурной реакцией со стороны украинских властей, поскольку музыкальное творчество коллектива не предполагало участия в политике.