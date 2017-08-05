Немецкая группа Scooter выступила на фестивале в Крыму и обещала вернуться

Симферополь, , 07:48 — REGNUM Популярная немецкая музыкальная группа Scooter впервые посетила Крым и выступила в рамках фестиваля #ZBFest, который проходит в Балакалве. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает телеканал RT.

Scooter представила на сцене фестиваля эффектное мультимедийное шоу. Музыканты исполнили все свои известные хиты и пообещали крымчанам «увидеться в следующий раз».

Германские СМИ уже обсуждают, какие именно санкции в отношении Scooter используют украинские власти. Дело в том, что Украина до сих пор наивно считает Крым своей территорией, которую «оккупировала» Россия. В связи с этим Киев требует, чтобы всё, кто едет в Крым, обязательно следовали через украинскую территорию, а также получали специальное разрешение украинских властей. В противном случае Украина грозит преследованием.

Таблоид Bild со ссылкой на представителя украинской юстиции ранее сообщил, что членам группы Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление в Балакалаве.

Издание отдаёт себе отчёт в том, что лишение свободы для Scooter маловероятно, но вот штраф и запрет на въезд на Украину в течение нескольких лет Киев организует.

Стоит отметить, что таким образом большо колличество российских артистов уже оказались невъездными на Украину.

Менеджер Scooter не скрывал, что в Крым музыканты попали через Москву. Организаторы фестиваля выразили недоумение позицией Киева.

Напомним, музыкальный фестиваль #ZBFest уже второй год подряд проходит под открытым небом на виноградниках агрофирмы «Золотая балка». В 2016 году фестиваль собрал 15 тысяч человек, в этом — уже 30 тысяч. Также в нынешнем году фестиваль пришлось растянуть на два дня, так как выступить на нём изъявили желание многие музыкальные коллективы.

Группа Scooter стала хедлайнером первого дня фестиваля, вместе с ней в пятницу в Балаклаве выступили Сергей Галанин и группа «СерьГа» и Гарик Сукачев с «Бригадой С».

Во второй день фестиваля ожидаются выступления Димы Билана, групп «Градусы», L'ONE и «Ленинград».