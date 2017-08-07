Москва, 8 августа, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Выяснение и понимание природы тех или иных явлений всегда помогало человеку взять их под свой контроль — использовать для своих нужд полезные или усмирять вредные проявления стихий. Об этой борьбе и сотрудничестве с природой рассказал в своем докладе кандидат географических наук Петр Люшвин на прошедшей в ИА REGNUM конференции «Можно ли остановить лесные пожары? Можно!».

Рис. 10. Поджег воздуха у прорубей: (а) на реке Лене и (б) в США на Аляске

Если исследовать карту очагов возникновения пожаров, то можно заметить довольно четкое совпадение ее с географией разломов земной коры. Явление это было замечено еще во второй половине ХХ века, но только недавно удалось дать ему убедительное объяснение. Понимание механизма возникновения пожара над разломом земной коры может дать в руки человека эффективное средство в борьбе и профилактике воспламенений. Это тем боле важно, учитывая огромный ущерб, наносимый пожарами народному хозяйству, и угрозу жизни и здоровью людей.

Еще древние наблюдатели, например Аристотель, отмечали появление над определенными зонами земной поверхности удивительного явления — устойчивой линии облаков, образующихся в просветах между обычной облачностью. Недавние исследования показали, что это сухие облака, которые состоят по большей части из обычной пыли, образующиеся над трещинами в земной коре и повторяющие их очертания. Современные ученые называют такие облака «лениаментами». Появление лениаментов может говорить о «пробудившемся разломе», выбрасывающем через себя накопившийся под ним в земной коре горючий газ. Особенно опасно это явление в сочетании разлома, проходящего через сухой торфяник. А на территории России такие места встречаются довольно часто.

Что же произойдет, если разлом начнет «дышать» сквозь торф или валежник, есть ли способ воспрепятствовать этому грозному явлению? Читайте здесь: Природные равнинные пожары и как их минимизировать

Читайте статьиПетра Люшвинао мало изученных аспектах разломов земной коры.