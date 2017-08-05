Пётр Люшвин, , 15:36 — REGNUM

Доклад кандидата географических наук П.В. Люшвина на конференции экспертного клуба ИА RERNUM «Можно ли остановить лесные пожары? — Можно!», на которой было рассказано об новых механизмов возникновения природных пожаров, связанных с дегазацией Земли. Из нового понимания причин природных пожаров возникает потребность в новых технологий борьбы с пожарами, другой стратегии и организации деятельности противопожарных структур МЧС. Также было рассказано об опыте применения технологии коррекции погодных условий «Атлант» для профилактики природных пожаров и рассеивания смога в индустриальных центрах и мегаполисах.

Видеозапись конференции

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Введение

Пожары — одно из страшнейших проклятий человечества, но нередко и его спасение. Существуют как природные, так и техногенные причины пожаров. В данной работе рассматривается генезис наиболее тяжелых по последствиям природных торфяных пожаров в центре Русской платформы.

В погоде центра Европейской части России летом прослеживается квази приливная цикличность (1935−1936?, 1972 и 2010 гг.). Выражается она в экстремально высоких температурах воздуха и малом количестве осадков, что способствует разрастанию пожаров (бывают высокотемпературные маловодные летние месяцы, сопровождающиеся массовыми возгораниями, не укладывающиеся в эту цикличность, например, в 2002 г.). В антициклональных условиях удушающе знойного лета 2010 года горел европейский центр России (Рис. 1). Площадь пожаров в центральной Европейской части России в разы превысила фоновую (2009 г.) [http://smis.iki.rssi.ru/fire_reports/]. В среднем в день возникало 50 пожаров [https://ru.wikipedia.org/wiki/], с ними не успевало справляться ни МЧС, ни «проверенное средство» — крестные ходы.

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Приуроченность гроз и очагов пожаров к разломам земной коры

Согласно результатам исследований, проведенных на Русском Севере установлено [Кутинов и др. 2009−2014], что большинство природных возгораний приурочено к разломам земной коры и вызвано молниями. В узлах тектонических нарушений (разломов земной коры) происходит активизация глубинных стволовых каналов повышенного тепло-массообмена (эманации флюидов), возникают резкие изменения амплитудно-частотных характеристик электромагнитных полей. Ионизация воздуха способствует снижению атмосферной влажности, появлению «статичных» минимумов атмосферного давления, в которых отсутствует однозначная связь между величиной атмосферного давления и приращением высотных отметок. Месячная частота выпадения осадков и их количество над разломами земной коры существенно ниже, чем на их периферии (на 26%) [Анисимова, 2006].

Если проводить аналогии пространственно-временных изменений в зоне разломов в регионе (см. Рис.2а) с аналогичными явлениями при техногенных землетрясениях (резких изменениях уровня воды у высоконапорных ГЭС [Марчук и др., 1996]), то это означает, что в недрах Севера и Центра Европейской России идут тектонические процессы. Приуроченность гроз к тектоническим разломам свидетельствует о том, что разломы являются молниеприемниками. Так в среднем Подвинье на территориях с повышенным магнитным полем присутствуют поврежденные грозами деревья, на периферии Вельско-Устьянского узла наблюдается четырехкратное увеличение числа гроз (Рис. 2б). Активность тектонических структур проявляется и по наличию в снеге фтора, сурьмы, лития, ртути, молибдена, циркония, скандия, ниобия и бериллия.

Значительные изменения локальных концентраций ионов приводят к образованию в атмосфере линеаментных структур (облаков или разрывов во влажных метеорологических облаках), повторяющих по форме активизированные участки разломов земной коры. Такие атмосферные структуры наблюдали еще Аристотель и Гумбольт [Икея, 2008; Тронин, 2011]. Нами выявлено, что облачные линеаменты состоят из сухой атмосферной пыли в зоне локальных минимумов содержания водяного пара. Если же в регионе в зоне разломов имеются водные метеорологические облака, то над разломами они расступаются, а пылевые не заметны, поскольку атмосферная пыль оказывается ранее разобранной в качестве ядер конденсации водными метеорологическими облаками (Рис. 3−5) [Морозова, 2005; Дода и др., 2009; Люшвин, 2009, 2016; Уйбо, 2010].

На Рис. 3а стрелки указывают на облака, трассирующие разломы земной коры, белый эллипс на траверзе залива Карабогазгол показывает положение исследовательского судна, а красный ромб около устья р. Куры — район вулканов. На Рис. 3б показано поле температуры поверхности воды по данным AVHRR. Справа на Рис. 3в показана схема разломов (активизированные разломы изображены толстыми линиями, эллипс к востоку от Красноводского залива — эпицентр землетрясения.

На Рис. 4а приведен снимок Каспийского региона в ближнем (0,8 мкм) инфракрасном диапазоне, стрелкой указаны облака-трассеры; а справа, на Рис. 4б показано распределение содержания влаги в атмосфере в том же регионе на 500 мб по данным радиозондового и радиационного зондирования.

На Рис. 5 на снимке слева красным прямоугольником на космическом снимке обведен «естественный» разрыв в облаках, а на снимках в центре и слева показан «искусственный» разрыв в облачности, полученный при испытании установки «Атлант» в режиме рассеивания облачности в Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова в 2003 году (б — облачность до включения установки, в — после) [Уйбо, 2010].

Главную роль среди горючих ископаемых в Московском регионе играют месторождения торфа, их площадь составляет почти 2 тыс. км2, запасы торфа превышают 10 млрд тонн. Наиболее значимые месторождения торфа располагаются в Сергиево-Посадском, Шатурском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Талдомском и Дмитровском районах. Через многие из них проходят разломы земной коры (Рис. 6) [http://alfapol.ru/geodinamicheskoe-rajonirovanie-moskvy-i-moskovskoj-oblasti/].

На Рис. 6а, слева, показана схематическая тектоническая карта Московского региона, на которой сплошными линиями (1) показаны установленные разломы земной коры [http://lodka-lisichanka.ru/tektonicheskoe-stroenie], пунктиром (2) — предполагаемые, а тонкими сплошными линиями — изогипсы поверхности фундамента. На Рис. 6б показана карта торфяников Подмосковья [http://www.estometo.ru/map/base/].

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Использованные материалы и результаты исследований

В Москве фоновая мощность эквивалентной дозы радиации колеблется в пределах 60−100 нанозиверт в час. У железобетонных изделий с использованием гранитной крошки и над гранитной брусчаткой у Зоопарка уровень радиации поднимается до 200 нЗб/ч, а над разломами земной коры в центре столицы, например, в Лаврушинском переулке около Третьяковки, мощность колеблется в диапазоне 180−300 нЗб/ч. (Рис. 7). В Подмосковье местами устойчиво фиксируются радиационные «ямы», где на десятках метров уровень снижается до 30 нЗб/ч.

Полевые работы велись при использовании геологических и экологических карт. Наиболее информационная для наших целей — «Карта аномалий Подмосковья» [http://fotokarta.info/map/map.php?url=www.sinkovo.com/i/map/map1]. На фрагмент этой карты нанесены данные наших измерений дозиметром ДМС ФТ 1123 АТОМ ТЕХ в нзв/ч, выполненных в июле-сентябре 2014 года (см. Рис. 8).

На Рис. 9 приведены увеличенные фрагменты карты на Рис. 8. У разлома под г. Жуковским экстремально высокое появление шаровых молний (Рис. 9а), у поселения Губино пересекается три разлома земной коры (Рис. 9б). Везде в зоне разломов уровень радиации поднимался в полтора — три раза, с фоновых 50−70 до 150−300 нзб/ч. Ширина всплесков радиации метры — первые десятки метров. Исключение район у р. Осетр, где едва ли не повсеместно, из-за наличия радона, фоновый уровень составляет 80−100 нзб/ч. Аналогичные контрасты радиации наблюдаются и в Москве.

Благоприятствует пожарам болотный газ. Наши измерения показали, что концентрация метана в заболоченных грунтах изменяется от равновесных с атмосферой величин ≈3÷6 10-4%, до 10% (вдвое выше концентрации самовозгорания ≈5%!). Метан не может пройти через лед. В местах массовой дегазации (на болотах, из разломов земной коры, из газогидратов) скопившийся под льдом метан в процессе его переработки метановыми бактериями (бактериальной метанотрофии) трансформирует монолитный лед в пористый. О генезисе пористого льда и скорости преобразования монолитного льда в пористый нет в нормативных документах никаких сведений нет. В свежих прорубях можно устраивать костры (Рис. 10) [Люшвин, 2016].

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Подмосковный регион

По данным архивов массовые площадные пожары в Подмосковном регионе происходят в июле-августе. Наиболее длительные приурочены к торфяникам, которые сосредоточенны на востоке, юго-востоке и севере (Рис. 6б). Что может их массово поджигать и при каких условиях?

Конец мая традиционно отмечается началом сезона сухих гроз на юго-западе Подмосковья. В чистых сосновых борах в сухую жаркую погоду пожарная опасность (определяется по влажности лесной подстилки) достигает 4−5 класса, когда достаточно искры, чтобы спровоцировать пожар. В сезон сухих гроз (когда грозы не заканчиваются проливными дождями) искры, сыплющиеся с неба, нередко, оставляют за собой пораженные молниями деревья (что порой загораются не сразу). Грозовой разряд, пробивая дерево, уходит в корень, в лесную подстилку, которая может тлеть несколько дней, прежде чем огонь вырвется наружу и перерастет в пожар. В хвойных лесах развитию пожаров способствуют эфирные масла [http://publicmeteo.ru/thunderstorms].

Массовые пожары в Подмосковье чаще всего возникают в зоне разломов земной коры (Рис. 6а) на торфяниках (площадь пожароопасных торфяных участков ≈75 тыс. га), как правило, начинаются не раньше июля. Обусловлено это условиями возгорания торфа — деятельностью микроорганизмов в присутствии кислорода при влажности торфа ниже 40%. В июле 2010 года влажность торфа упала ниже 10%.

Одна из причин катастрофического масштаба лесных и торфяных пожаров в XXI веке — ликвидация государственной лесной охраны: прекращение профилактической работы по предупреждению пожаров; разрушение механизмов выявления и тушения пожаров на ранних стадиях. Ситуацию усугубляет и неопределенность статуса многих территорий, неясность зон ответственности различных ведомств и организаций за тушение пожаров на землях тех или иных категорий. В 2010 году большинство крупных торфяных пожаров возникло на землях запаса [http://prirodasibiri.ru/].

Анализ пространственно временного распределения гроз в Подмосковье июле-августе показывает, что в июле грозы активизируются на востоке региона, а в августе — на юго-востоке. Двойное-тройное учащение гроз приурочено к разломам земной коры, торфяникам у Орехово-Зуева, Шатуры и между Егорьевском и Рязанью (Рис. 11).

Рис. 11. Среднемесячное число гроз в Подмосковье: (а) в июле, (б) в августе 2012−2013 гг.; (в) тектоническая карта (Рис. 6а); (г) — карта пожаров 2010 г. [http://www.etomesto.ru/map-forfyaniki].

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Уральский регион

Пожары в Уральском регионе и окрестностях наиболее часто наблюдаются на юге региона. Порой они активизируются на Среднем Урале вдоль 60 долготы, на протяжении 300−400 км (Рис. 12аи12б). Приурочены они к зоне смещения складчатых структур (Рис. 12в) и области отрицательных магнитных аномалий (Рис. 12д). Региональные землетрясения сконцентрированы у центра очагов пожаров в 30−50 км зоне (Рис. 12г).

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Прибайкальский регион

Пожары к западу от Байкала систематически наблюдаются в Алтайском и Красноярском регионах и фрагментарно в Бурятии (Рис. 13аи 13в). В 2010 году ситуация кардинально изменилась. Массово горело западное Прибайкалье (Рис. 13б), причем не все, а только 400-километровая полоса сейсмоспокойной отрицательной аномалии магнитного поля вдоль разлома земной коры и далее около 500 км на запад в сторону Красноярска (Рис. 13 г и Рис. 13д). Этот разлом земной коры порой трассируют атмосферные линеаменты (Рис. 13е).

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Тасмания

Считается, что всплески концентраций радона вызваны микросейсмическими явлениями. На севере Тасмании концентрация радона достигает 222Rn (10 000 Bq/m3), что на порядок выше, чем на рудниках Северного Урала и в США в Сан-Андреас, и несколько раз больше чем на Тянь-Шане. В Альпах, на Мальте и на южном побережье Африки концентрация 222Rn ниже 10 Bq/m3 [http://ds.data.jma.go.jp/gmd/wdcgg/cgi-bin/wdcgg/map_search.cgi]. В дни вспышек концентрации радона (>1000 Bq/m3) в северной Тасмании над регионом возникают линеаментные разрывы в облаках; в Тасмании и на юго-востоке Австралии от сухих гроз возникают массовые пожары, их возникновению в засуху способствуют легко воспламеняющиеся эфирные масла выделяемые эвкалиптами (Рис. 14).

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Выводы

1. Природные пожары активизируются у разломов земной коры за счет учащения сухих гроз. В Подмосковье масштабные пожары приурочены к торфяникам. Возникают они после длительной засухи, не раньше конца июня.

2. Для минимизации природных пожаров, особенно в торфяных болотах, следует вдоль разломов земной коры размещать громоотводы (молниеприемники) с изоляцией на глубину торфа.

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