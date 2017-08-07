Варшава, 7 августа, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Власти Польши не намерены заботиться о памятниках советским воинам, установленным на территории страны. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью РИА «Новости».

Rp.pl Демонтаж барельефа с памятника Черняховскому в Польше

"Мы (власти Польши) будем заботиться о кладбищах, — говорит Ващиковский. — Но мы не собираемся заботиться о памятниках, созданных и построенных коммунистической Польшей после Второй мировой войны, чтобы увековечить Красную армию».

По его словам, советские памятники не охраняются международным правом и какими-либо соглашениями между Варшавой и Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2017 г. в Польше были одобрены поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающий снос памятников советским солдатам, освобождавшим Польшу от нацистской оккупации.

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