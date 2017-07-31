Назван возможный ответ РФ на снос советских памятников в Польше

Москва, , 12:28 — REGNUM Власти Российской Федерации готовят меры асимметричного характера в ответ на принятие властями Польши закона о декоммунизации, предусматривающего демонтаж памятников советским воинам в стране. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

По словам источников, ответные меры рассматриваются в нескольких вариантах. В частности, возможны персональные санкции для тех польских политиков, кто был причастен к созданию закона.

Кроме того, говорят собеседники газеты, РФ может предпринять «экономические меры воздействия» и привлекать внимание к проблеме на международных площадках.

В российском МИД «Известиям» заявили, что принятие польским правительством поправок в закон о декоммунизации, предполагающих снос советских памятников, не останется без ответа со стороны РФ.

«Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий, — говорится в комментарии департамента информации и печати внешнеполитического ведомства. — В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2017 г. в Польше были одобрены поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающий снос памятников советским солдатам, освобождавшим Польшу от нацистской оккупации.

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