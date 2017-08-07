Москва, 7 августа, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Сайт президента РФ опубликовал сегодня, 7 августа, полную версию видеозаписи о путешествии Владимира Путин по югу Сибири. Напомним, 1−3 августа по пути в Благовещенск российский президент сделал остановку в Туве. Он побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.

Цитата из видео Поездка в Тыву, 1–3 августа. kremlin.ru Рыбалка

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказывал, как Путин два часа «гонялся за щукой» в горном озере. Ранее кадры подводной рыбалки главы государства, снятые камерой Go Pro, появились в сети. «В связи с большим интересом к пребыванию Владимира Путина в Туве фото‑ и видеоматериалы публикуются в полном объеме», — сообщается на сайте Кремля.