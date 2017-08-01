Путин собрался порыбачить в Сибири

Москва, , 19:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин по пути на Дальний Восток намерен сделать остановку в Сибири, чтобы порыбачить. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Обсуждая график работы президента в августе 2017 года, Песков рассказал, чем Путин будет заниматься в первые дни последнего месяца лета.

«Далее 4 августа президент будет работать в Бурятии. Завтра по дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в Южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку», — рассказал Песков.

Стоит отметить, что Путин довольно часто отправляется на рыбалку, иногда в сопровождении членов правительства.

«Рыбалка мне близка, любима, и я всегда с удовольствием использую, к сожалению очень редкую, возможность посидеть с удочкой», — говорил Путин.