Москва, 7 августа, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг. Принцип «одного окна», внедренный Москве Путин поручил распространить по всей России, пишет «КоммерсантЪ».

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Список поручений составлен по результатам проверки, исполнения профильного законодательства, которую проводило контрольное управление президента в I полугодии 2017 года.

Поручения предполагают бесплатную организацию услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу «одного окна» с использованием номера пенсионного страхования.

Среди задач — инвентаризация действующих и заброшенных кладбищ, формирование единого подхода к оказанию ритуальных услуг по всей стране (создание специализированных служб, определение стоимости услуг, учет граждан, ответственных за места захоронения).

Также планируется, что правительство закончит разработку закона о похоронном деле.

Отмечается, что в большинстве регионов не созданы условия для оказания ритуальных услуг в рамках гарантированного перечня. В каждом шестом регионе нет специализированных служб, которые могут оказывать услуги (часто их функции выполняет частный бизнес или учреждения в сфере транспорта и теплоснабжения).

Тем, кто решил воспользоваться гарантированным перечнем, приходится оформлять более пяти документов в разных инстанциях. Есть регионы, где стоимость пакета не установлена, в других разнятся его стоимость и размер пособия, которое выплачивается для компенсации расходов.

Это привело к тому, что на рынке ритуальных услуг растет доля серых агентов, работа которых стоит в 10−15 раз дороже. Объем этого неучтенного сегмента услуг в контрольном управлении оценивают в 120−150 млрд рублей.

Для решения проблем, связанных со сложившейся практикой резервирования мест под захоронение на платной основе (в отдельных случаях стоит более 1 млн рубktq), нужно создавать коммерческие кладбища, пишет газета.

Еще одной проблемой в контрольном управлении президента называют отсутствие полного перечня мест для захоронения. По данным Минстроя, в России 80 тыс. кладбищ, а с учетом заброшенных и бесхозных эта цифра в несколько раз выше.

В поручениях президента РФ предлагается внедрить бесплатную организацию услуг по погребению по принципу «одного окна» с использованием номера пенсионного страхования. Также предлагается сформировать единый подход к оказанию ритуальных услуг по всей стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области заканчиваются места для захоронений на существующих кладбищах. В регионе готовится реформа похоронной отрасли. Подмосковное министерство потребительского рынка разрабатывает проект постановления об отстранении муниципальных унитарных предприятий (МУП) от коммерческих ритуальных услуг.