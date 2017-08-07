Курильск, Сахалинская область, 7 августа, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Очередную жалобу на недоступную медицину, в этот раз от жителей острова Итуруп, выслушал губернатор Сахалина Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки на Курилы. За анализом крови нужно лететь на Сахалин, специалистов на острове нет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Caas.ru Остров Итуруп. Россия

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Нет реактивов для проведения биохимического анализа крови, нет детского стоматолога, один фельдшер на весь остров — далеко не полный перечень проблем, который озвучили жители Итурупа губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко в ходе его визита на остров.

Встреча с жителями отдаленного российского острова состоялась в городе Курильск, — сообщило ИА Сахалинмедиа.

«Это страшная проблема!», — заявила губернатору жительница Курильска Светлана Шевченко.

Главный врач местной больницы попытался оспорить заявление курильчанки, заявив, что имел место разовый случай. Однако на вопрос Олега Кожемяко «Действительно ли все так ужасно в ЦРБ?», заполненный до отказа зал ответил утвердительно.

Люди рассказали, что не только кровь сдать не могут — не могут получить документы на водительские права, не могут сделать энцефалографию (специалист в отпуске), и так далее.

«Если какой-то медицинский специалист уходит отдыхать, надо извещать население и искать ему замену. То, что сегодня говорят люди — это оценка населения работе как главврача местной ЦРБ, так и министерства здравоохранения области. Или вы наладите работу, или в самое ближайшее время мы будем принимать уже другие меры», — пригрозил губернатор Сахалина.

Замминистра здравоохранения области Татьяна Золоедова тут же пообещала, что детский стоматолог появится на острове уже в ноябре 2017 года и лечить детей он будет по полису ОМС.

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Между тем, в ходе рабочего визита в Амурскую область президент России Владимир Путин заявил:

«Когда к специалистам нужно записываться за месяц, талонов нет, а анализов нужно ждать три месяца — это прямое нарушение закона. Это криминал», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, некачественная, а порой и просто недоступная медицина вызывает все большее возмущение у жителей единственного островного региона России. По данным депутата сахалинской Облдумы Галины Подойниковой, только 40% жителей региона имеют доступ к стоматологическим услугам. Беременная жительница Макарова, у которой началось кровотечение, не смогла не только дозвониться в скорую помощь, но и достучаться в дверь местной ЦРБ, куда пришла сама. Женщина вынуждена была дождаться утра и, с непрекращающимся кровотечением, ехать на поезде за 230 км в областной центр. Там ее спасли, но беременность сохранить не удалось. Ответ на свою жалобу она ждет по сей день.

Другую жительницу региона три дня посылали в психбольницу, не смотря на явные признаки инсульта. Госпитализировать ее согласились лишь после того, как муж в отчаянии пожаловался в Минздрав. Но теперь здоровье женщины уже вряд ли восстановят.