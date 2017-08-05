Лондон, 6 августа, 2017, 01:13 — ИА Регнум. Великобритания готова заплатить Европейскому союзу за Brexit до 40 млрд евро, сообщает 5 августа Sunday Telegraph со ссылкой на неназванные источники в правительстве страны.

Brexit

Источник в Уайтхолле подтвердил, что зашедшие в тупик переговоры о выходе Британии из Евросоюза могут сдвинуться с мертвой точки из-за озвученного Лондоном предложения о выплате ЕС до 36 млрд фунтов (около 40 млрд евро).

Источник опроверг появившуюся ранее информацию о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась заплатить 50 млрд фунтов, назвав эту цену слишком высокой.

По словам еще одного источника, позиция ЕС по выплате Британии составляет как минимум 60 млрд евро, однако эту сумму в Лондоне считают завышенной.

Однако Британия заплатит указанную сумму лишь в том случае, если ЕС согласится заключить договор о финансовом регулировании по будущим отношениям, включая торговую сделку.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что Великобритания выйдет из ЕС, несмотря на «обилие проблем».