Guardian: Второй референдум в Великобритании более вероятен день ото дня

Лондон, , 13:53 — REGNUM

На фоне преград, с которыми столкнулось правительство Великобритании при осуществлении Brexit — выхода страны из ЕС, может создаться впечатление, что из сложившегося тупика можно выйти, только если предложить определить будущие отношения с европейским блоком самим гражданам страны в рамках второго референдума, пишет Вернон Богданор в статье для The Guardian.

Позиция же Мэй была четкой: Великобритания не будет пытаться сохранить свой доступ к единому рынку или членство в таможенном союзе. Выступая за членство в ЕС перед референдумом 2016 года, она указывала, что для сохранения возможности пользоваться благами единого рынка Лондон может быть вынужден пойти на уступки, приняв законодательство ЕС, продолжив финансовые отчисления в бюджет союза, а также согласившись на свободу передвижения граждан стран блока. Более того, причастность к общему рынку и таможенному союзу будет означать, что Соединенное Королевство соглашается и с законами ЕС, как уже принятыми, так и теми, которые могут быть приняты в будущем, не имея возможности влиять на них. В результате Великобритания станет сателлитом ЕС.

Поэтому когда Мэй заявила, что Brexit означает Brexit, она лишь проявила конституционную логику результата референдума 2016 года. В «мягком» выходе, который лишь имитирует «развод» с ЕС нет логики, поэтому в конечном счете перед британским народом стоит лишь один выбор: либо «жесткий Brexit», либо сохранение членства.

В этих условиях Лондон может с помощью переговоров попытаться добиться более выгодных условий выхода, однако нынешняя позиция страны не столь надежна. Более того, торговое соглашение, скорее всего, должно будет получить единогласную поддержку Европейского совета, большинство голосов в парламенте ЕС, а также 27 стран-членов блока и 11 региональных парламентов. И все это за какие-то два года.

Ряд британских политиков, подчеркивает автор, страдает от имперского рефлекса, из-за которого они считают, что Лондон находится в центре мира и поэтому все остальные страны должны помогать Соединенному Королевству достигать любых поставленным им целей.

Ситуацию обострили общие выборы, объявленные Мэй для решения европейского вопроса и укрепления ее переговорной позиции. Достигни она сокрушительной победы, на которую она надеялась, результаты референдума были бы подтверждены, а успех Brexit был бы гарантирован. Однако выборы лишь придали европейскому вопросу Великобритании новой значимости. Тому есть четыре причины.

Во-первых, в Палате общин нет большинства, которое бы поддерживало версию развода с ЕС, предложенную Мэй. Наоборот, в парламенте на сегодняшний день больше, чем до выборов сторонников сохранения членства в ЕС.

Во-вторых, электоральный успех лейбористов ставит под вопрос окончательность плебисцита 2016 года, поскольку, хотя партия Джереми Корбина и не выступала за сохранение в ЕС, однако, как оказалось, ее успехи были связаны со стремлением лейбористов осуществить Brexit «по-мягкому». В избирательных округах, где в 2016 году более 55% голосовало за то, чтобы остаться в блоке, партия добилась отрыва приблизительно в 7%.

В-третьих, выборы обострили внутренние расколы внутри крупных партий. Если окончательное соглашение окажется слишком «жёстким», сторонники сохранения Великобритании в ЕС из Консервативной партии встанут на сторону оппозиции, если слишком «мягкой» — консервативные евроскептики добьются отказа от него. Может оказаться так, что в Палате общин любая из форм Brexit может не получить нужного большинства.

Наконец, Палата лордов, в которой сохраняется баланс сил Партии либеральных демократов — выступающей против выхода — и независимых парламентариев, соотношение противников Brexit к сторонникам, возможно, больше, чем в Палате общин. Из-за этого они могут посчитать возможным полностью отвергнуть «жесткий» Brexit, сославшись на то, что у не обладающего большинством правительства нет на него мандата.

На фоне парламента без большинства, высокой вероятности заключения неблагополучной сделки и глубокого раскола по вопросу ЕС, может создаться впечатление, что единственным способом выхода из тупика является проведение второго референдума, на котором достигнутая правительством сделка будет предложена на суд британскому народу. И хотя вероятность его пока невелика, все-таки Brexit поднимает фундаментальные, даже экзистенциальные вопросы для будущего страны, поэтому окончательно соглашение должно получить согласие не только парламента, но и суверенного народа Соединенного Королевства.