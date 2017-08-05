Донецк, 5 августа, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на предстоящем заседании в ходе Минского процесса в столице Беларуси, которое состоится 23 августа, будет обсуждаться установление в Донбассе «Учебного перемирия». Об этом сегодня, 5 августа, сообщил представитель пресс-службы Народного совета ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

При этом Пушилин, являющийся полномочным представителем ДНР в Минске, считает, что очень важно подписать документ об очередном «перемирии», которое не выполняется.

«23 августа намечено новое заседание Минской подгруппы. Наверняка получится более предметно обсудить «Учебное перемирие», для нас это важно. Давайте смотреть правде в глаза — сейчас очень много критики в адрес «Хлебного перемирия». Все познается в сравнении, и если мы берем прошлые годы, то «Хлебным перемирием» отнюдь не удалось полностью прекратить обстрелы, но удалось снизить тот накал, который идет по нарастающей вплоть до конца августа. Так как украинская сторона всегда совершает провокации на день независимости Украины. Сейчас опять август, и снова идет рост обстрелов, но не такой, как в прошлом году, то есть это уже можно отнести к заслугам перемирия», — отметил Пушилин.

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Он осведомлен, что «перемирие» очень условно и все подписанты уверены, что оно не будет выполняться.

«Но оно очень условно. Даже когда о нем только договаривались, все прекрасно осознавали, что это не будет полноценным прекращением огня. Полное прекращение возможно только при разведении сил и средств ведения огня, нужен тщательный мониторинг имеющейся ситуации, но пока этого нет», — рассказал полпред.

Председатель Народного совета ДНР добавил, что остальные вопросы на переговорах останутся прежними: это выполнение Минских соглашений по формуле Штайнмайера, снятие экономической блокады и обмен пленными.