Мадрид, 5 августа, 2017, 09:26 — ИА Регнум. По сути, отмечает издание, закон о санкциях и «пляска с бубнами», возникшая вокруг него в процессе принятия — внутренний спор США. Между Конгрессом и президентом. Оба участника процесса поиграли мускулами друг перед другом, а на орехи досталось посторонним.

Iranreview.org Санкции

«Отстранившись от битвы американских элит и сосредоточившись на европейских вопросах, можно заметить, что США на самом деле проталкивает вместо российского газа в Европу свой природный, — обращает внимание СМИ. — Между прочим, с германской стороны в «СП 2» участвует Nord Stream AG, которую возглавляет далеко не последняя фигура в Германии Генрих Шредер, экс-канцлер, находящийся в прекрасных отношениях с Ангелой Меркель, которая, возможно с его подачи, постепенно ухудшает все сильнее отношения с Трампом. (По сведениям некоторых российских СМИ Шредер приглашен войти в совет директоров «Роснефти» — прим ИА REGNUM )».

По мнению авторов статьи, «Европа, оказавшись между титанов, борющихся за господство на мировом нефтегазовом рынке, может в итоге частично потерять свою независимость, раздумывая, чьи поставки выбрать».

Резюмирующая фраза авторами составлена — намеренно или нечаянно — таким образом, что наводит читателя на мысль: сейчас, обогреваясь в основном российским газом, ЕС независим, но если победит штатовский СПГ…

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