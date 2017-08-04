Нижний Новгород, 4 августа, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Нижегородскую область, находящуюся в зоне рискованного земледелия, местные чиновники намерены превратить в крупнейшего производителя ягод. Амбиции областного правительства таковы, что оно намерено сосредоточить в регионе десятую часть всего российского промышленного производства ягод.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижегородская клубника

Первым предприятием по выращиванию ягод стало местное ООО «Рассвет» из Сергачского района, начавшее свою деятельность в 2017 году. В начале августа первый урожай клубники поступил на полки нижегородских магазинов.

По словам директора предприятия Владимира Федотова, в 2017 году планируется произвести порядка 140 тонн ягод.

«Клубника уже созрела, а голубику ждем недели через полторы-две. Кстати, голубики на полках нижегородских магазинов до сих пор никогда не было», — уверяет Федотов, но ошибается. Импортную голубику периодически можно встретить на прилавках нижегородских магазинов, правда цены на нее многим жителям области кажутся просто заоблачными.

Также Федотов утверждает, что отличие нижегородской клубники от импортной в том, что в регионе выращивают экологически чистые ягоды, без «химии»: «Сорта подобрали итальянские, специально выведенные. Нижегородские ягоды будут доставлять в магазины летом и осенью, когда наступает перерыв в поставках импортной продукции».

По словам губернатора Валерия Шанцева, через 3 года региону надо выйти на объемы производства, которые позволят сосредоточить в Сергаче десятую часть всего российского производства ягод. Это порядка 700 тонн продукции в год. В свою очередь это позволит увеличить налогооблагаемую базу, дополнительные доходы бюджета, создать новые рабочие места в регионе.

В ходе визита губернатора на ягодные плантации выяснилось, что в некоторых магазинах региона нижегородская клубника на ценниках была подписана как импортная. Шанцеву пообещали разобраться «в этой истории».

По словам губернатора, чтобы сдерживать рост цен, надо усиливать конкуренцию: «Для этого недостаточно развивать только крупные проекты. У нас много и фермеров, и частных хозяйств занимаются выращиванием ягод. Надо организовать сбор этой продукции, формирование крупных партий и их поставку уже в торговые точки. Для этого в регионе надо создавать сельскохозяйственные кооперативы, мы сейчас почти 40 уже создали, а нужно порядка 60. Сейчас это одна из задач в работе министерства сельского хозяйства».

На сегодня ягодный сад ООО «Рассвет» занимает 50 га. Голубичное поле на предприятии является самой большой площадкой промышленного выращивания голубики в России.

Пользователи социальных сетей, уже успевшие попробовать ягоды свежего урожая, разошлись во мнениях относительно их качества.

Многие из них отмечают, что нижегородские ягоды в магазинах дороже аналогичных, но импортных, привезенных, к примеру, из Ирана. Если клубника, полученная в промышленных масштабах, продается в магазинах по цене в 300−400 рублей за килограмм, то на рынках можно найти местную же клубнику по 200−250 рублей.

Вкусовые качества также получили разнообразную оценку. Кто-то из пользователей пишет, что «ягоды обалденные, вкусные и ароматные», кто-то утверждает, что клубника «никакая, ни вкуса, ни запаха», «едали и лучше».

Необходимо также отметить, что Нижегородской области в ее желании захватить свою долю ягодного рынка в России придется побороться с другими регионами, вынашивающими не менее амбициозные планы.

В частности, как сообщало ИА REGNUM, еще в 2016 году правительство Ульяновской области заявило о том, что иранские бизнесмены примут участие в создании в регионе предприятия по выращиванию и переработке голубики.

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Инвестиционное соглашение о создании предприятия было подписано между правительством региона и иранской компанией «Спресс Гиях Салем Кооперэйтив Компани».

Иранский инвестор заявлял о планах не только организовать в Ульяновской области выращивание ягод, но и построить завод по переработке голубики, включая изготовление из ягод вина, биологически активных добавок и кондитерских изделий.