Казань, 4 августа, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Следующим претендентом в банкроты по иску ПАО «Татфондбанк» может стать ЗАО «Кулонстрой», являющееся соучредителем одного из крупных акционеров банка. Намерение подать иск о банкротстве было обнародовано в федеральном реестре юридически значимых событий 4 августа. Сведения внесены нотариусом Савельевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) CWitte Банк

По сведениям ЕГРЮЛ, ЗАО создано путём реорганизации другого юрлица. ОГРН компании был присвоен 19 декабря 2002 года. Основная деятельность — строительство жилых и нежилых зданий. Официальной информации об учредителях нет. С 26 июня 2017 года компания по решению учредителей находится в стадии ликвидации. Ликвидатор — Булат Абдулкин.

По информации ЦБ РФ, ЗАО «Кулонстрой» принадлежит 15,46% голосующих акций ОАО «Ипотечное агентство РТ», которое, в свою очередь, является акционером «Татфондбанка» с долей 7,49%.

ЗАО «Кулонстрой» далеко не первая компания, связанная с обанкроченным «Татфондбанком», которая объявила о своей ликвидации в этом году. Так, конкурсный управляющий банка в Арбитражном суде Татарии пытается остановить ликвидацию ООО «Ягодинская слобода». Через учредителей компания связана с экс-главой правления банка Робертом Мусиным и является совладельцем ООО «ТДК-Актив», которое проходит по уголовному делу, возбуждённому в отношении руководства банка. Наблюдение за ООО «Ягодинская слобода» введено Арбитражным судом Татарии до 15 сентября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, также конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» планирует обратиться в Арбитражный суд Татарии с иском о банкротстве своего крупного акционера — ООО «Новая нефтехимия» из Казани. Компания имеет в банке долю в 17,36%. Сообщение о намерении 5 июля внесено в единый федеральный реестр юридически значимых сведений нотариусом Савельевым.

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Своё решение конкурсный управляющий обосновал тем, что у компании присутствуют признаки банкротства. По данным Банка России, конечным собственником ООО «Новая нефтехимия» является председатель правления ПАО «Татфондбанк» Роберт Мусин.

По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО выступают ООО «Газовик», ООО «Траверз компани», кипрская компания «Панмир Сервисез Лимитед» с долей 72,1% и ООО «Аида-Р». Последняя полностью принадлежит Роберту Мусину. Гендиректором этого ООО, по данным ЕГРЮЛ, числится Людмила Мусина. В свою очередь, ООО «Аида-Р» — единственный собственник компании с Кипра.

Напомним, 19 апреля 2017 года в рамках уголовного дела было арестовано имущество ООО «Новая нефтехимия». 30 июня Верховный суд Татарии утвердил это решение районного суда.

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Напомним, экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

В конце июля следственные органы сообщили о новых эпизодах этого уголовного дела.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.