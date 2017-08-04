Барнаул, 4 августа, 2017, 09:05 — ИА Регнум. По итогам 1 полугодия 2017 года Алтайский край сохраняет высокие темпы развития промышленности: такой вывод можно сделать на основании открытых данных Алтайкрайстата, опубликованных накануне на сайте ведомства. По индексу промышленного производства, который составил 106,2% (по России — 102%, по СФО — 103,2%), регион вошел в ТОП-5 регионов Сибири.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

В разрезе отраслей неплохие показатели показала обрабатывающая промышленность, где выпуск продукции увеличился на 8,1% (по России — на 1,2%, по СФО — на 1,1%) — это третье место в Сибирском федеральном округе (СФО). Сохраняются высокие темпы роста в производстве прочих транспортных средств и оборудования — 212% (по России — 99,9%), готовых металлических изделий — 116,5% (по России — 95,3%), древесины и изделий из дерева — 108,7% (по России — 102,7%), машин и оборудования — 104,3% (по России — 102,1%). В пищевой и перерабатывающей промышленности объемы производства за январь — июнь 2017 года увеличились на 7,3% (по России — на 3,7%), в том числе производство растительных и животных масел и жиров выросло в 1,7 раза, продуктов мукомольной и крупяной промышленности — на 13,5%, молочной продукции — на 2,4%, прочих пищевых продуктов — на 1,9%. Усиление положительной динамики в производстве напитков (рост по краю составил 102,6% при среднем значении по России — 98,8%) обусловлено увеличением объемов выпуска питьевых и минеральных вод на 7,6%, сиропов (в 35,8 раза), солода (на 13,0%).

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В агропромышленном комплексе региона в первом полугодии наблюдается сохранность поголовья крупного рогатого скота (по России снижение на 1,1%), поголовье овец и коз увеличено на 3,2% (по России снижение на 1%). Во всех категориях хозяйств произведено сельхозпродукции на общую сумму 36 млрд рублей (за 1 полугодие 2016 года — 34,4 млрд рублей). Также Алтайский край сохраняет лидирующие позиции среди регионов Сибири по производству молока: за 6 месяцев текущего года во всех категориях хозяйств произведено 666 тыс. тонн, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Оборот розничной торговли составил 146,4 млрд рублей и впервые с февраля 2015 года показал тенденцию к росту. По динамике оборота розничной торговли край занимает 5 место среди регионов Сибири. Оборот непродовольственных товаров увеличился в сопоставимых ценах по сравнению с январем — июнем 2016 года на 1,2% (3 место среди регионов СФО), при этом его доля в структуре оборота розничной торговли выросла на 1 процентный пункт.

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По динамике платных услуг населению (их объём оставил 43,3 млрд рублей, в сопоставимых ценах — 107,8%, тогда как по России — 100%) регион занял лидирующую позицию среди регионов Сибири. Развитие получили туристические, телекоммуникационные, юридические, ветеринарные, бытовые и медицинские услуги.

Вместе с тем, прирост потребительских цен в Алтайском крае ниже, чем в среднем по России: за январь — июнь 2017 года цены в Алтайском крае выросли на 1,6% при среднем значении прироста по России — 2,3%. Прирост цен в регионе на продовольственные товары в 1,5 раза ниже прошлогоднего, на непродовольственные товары — в 2,3 раза, на услуги — в 1,1 раза. По итогам июня 2017 года Алтайский край занимает 2 место среди регионов Сибири по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания.

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По итогам 5 месяцев текущего года прибыльные организации заработали 15,3 млрд рублей, увеличив свои доходы на 12,5% относительно аналогичного периода 2016 года (по России снижение на 4,2%), доля прибыльных предприятий — около 70% (по России — 67,9%). По доле прибыльных организаций регион занимает 3 место среди субъектов Сибирского федерального округа. Наибольшая доля прибыльных предприятий в крае зафиксирована в отрасли сельского хозяйства (92,3%), пищевой и перерабатывающей промышленности (83%), производстве резиновых и пластмассовых изделий, а также машин и оборудования (85,7%).

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О положительной динамике заработной платы свидетельствует ее прирост (6,7%, тогда как по СФО — 6,6%), в том числе в мае 2017 года по отношению к маю 2016 года — 7,7% (по СФО — 6,7%). Среди отраслей экономики наибольший рост заработной платы наблюдался в сельском хозяйстве (108,8% к уровню соответствующего периода прошлого года), в металлургическом производстве (в 1,4 раза), производстве лекарственных средств и материалов (115,2%), химических веществ (112,1%), машин и оборудования (111,7%), электронных и оптических изделий (109,2%), пищевых продуктов (107,8%), а также в образовании (108,9%).

По динамике денежных доходов Алтайский край занял лидирующую позицию среди регионов Сибири. За 5 месяцев 2017 года среднемесячные денежные доходы в расчете на 1 жителя края увеличились на 4,7% (по России — на 2,7%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, объем отгруженной продукции промышленными предприятиями в Алтайском крае вырос на 15,8% и составил 169 млрд рублей.