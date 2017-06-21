В Алтайском крае увеличился выпуск спецтехники, водогрейных котлов и сахара

Барнаул, , 09:07 — REGNUM По итогам 5 месяцев 2017 года индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 107,3%. Такие данные сегодня обнародовал Алтайкрайтст, передает корреспондент ИА REGNUM. Причем, статистики подчеркивают, что регион демонстрирует промышленный рост, сопоставимый с общероссийскими показателями, которые за этот же период составили 101,7%.

«Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями вырос на 17,6% и превысил 143 млрд. рублей», — отметили в Министерстве экономического развития Алтайского края.

Что касается отдельных отраслей, то выпуск продукции в обрабатывающих производствах с начала 2017 года увеличился на 9,8% по отношению к январю — маю 2016 года (по России — на 0,9%).

«Опережающими темпами растет производство грузовых магистральных вагонов (в 6,3 раза), сеялок (в 7,2 раза), кранов мостовых электрических (в 1,4 раза), культиваторов (на 17,1%), тракторов для сельского хозяйства (на 6,8%), котлов водогрейных (на 22,2%), кокса (на 8,5%), электрических трансформаторов (на 9,1%), пиломатериалов хвойных пород (на 12,5%), лекарственных препаратов (на 15,7%), химических волокон (на 22,3%), лакокрасочных материалов (на 13,5%), сульфатов (на 7%)», — говорится в сообщении Алтайкрайстата.

Известно, что пищевой промышленности увеличен выпуск сахара в 2,1 раза, молока и сливок сухих, мороженого — в 1,6 раза, масла растительного и крупы — в 1,3 раза, зерновых продуктов — на 11,5%, сливочного масла — на 8,4%, сыворотки — на 6,5%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2017 года рост промышленного производства в Алтайском крае 9%. Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями за этот период составил 89,3 млрд рублей.

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