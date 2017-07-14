В Алтайском крае отмечен рост промышленного производства

Барнаул, , 14:18 — REGNUM Алтайкрайстат сегодня, 14 июля, обнародовал информацию свидетельствующую о росте промышленного производства в регионе. В частности, сообщается, что высокие темпы роста выпуска продукции сохраняются в производстве прочих транспортных средств и оборудования (рост в 2,1 раза), готовых металлических изделий (116,5%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (109,5%), производстве одежды (123,2%), текстильных изделий (116,3%), химических веществ (105,5%), кокса (105,3%), пищевой и перерабатывающей промышленности (107,3%).

Целом же за январь — июнь 2017 года сводный индекс промышленного производства составил 106,2% (в январе — июне 2016 года — 101,1%), в обрабатывающей промышленности — 108,1% (в январе — июне 2016 года — 100,5%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам четырех месяцев 2017 года сводный индекс промышленного производства в Алтайском крае составлял 108,7% при среднем значении по России 100,7% и Сибири — 102%. По этому показателю регион занял третье место среди субъектов Сибирского федерального округа.

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