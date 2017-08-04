Улан-Удэ, 4 августа, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Судебные приставы Кабанского района Бурятии после массового отравления детей и взрослых на 60 суток приостановили деятельность столовой, расположенной на территории туркомплекса на побережье Байкала, в местности Лемасово.

Пресс-служба УФССП России по Республике Бурятия Судебные приставы приостановили деятельность столовой на 60 суток

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 августа, в республиканском управлении ФССП России, в столовой индивидуального предпринимателя выявили многочисленные нарушения санитарно-гигиенических норм и правил.

В частности, в пункте питания не регулярно проводилась санитарная обработка производственных помещений. Полы, стеллажи, вытяжной шкаф были грязными, в штате столовой отсутствовала уборщица, для мытья посуды использовался губчатый материал. Не было в столовой холодильного оборудования для салатов. Известно, что у Роспотребнадзора имелись претензии к хранению продуктов и их маркировке.

На момент проверки не были представлены медицинские книжки предпринимателя и его сотрудника. Работники столовой носили кольца, их ногти не были коротко острижены. Более того, к работе допустили людей с гнойничковыми заболеваниями кожи, порезами и ссадинам на коже рук.

По оценкам специалистов, выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей.

«В ходе исполнительных действий судебные приставы в присутствии понятых и должника — индивидуального предпринимателя опечатали оборудование, а также двери общепита, ведущие в производственные помещения и столовую», — рассказал начальник Кабанского районного отдела УФССП России по Бурятии Руслан Божеев.

До административного приостановления объекта все отдыхающие выехали. Деятельность столовой туристического комплекса приостановлена.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, пострадавшие в Лемасово дети обеспечены всем необходимым. Большинство отравившихся проходит лечение в больницах в Кабанске и Селенгинске. По информации медиков, состояние пострадавших улучшается, несколько пациентов уже выписалось.

«По распоряжению исполняющего обязанности главы Бурятии оперативно приехали в те учреждения района, где находятся дети и взрослые. Прошли, переговорили с каждым, спросил, чем нужно помочь. Все необходимыми лекарствами, койками, местами обеспечены. Постепенно ребят выписывают, они уезжают. Контакт с родителями установлен. В рабочем порядке отрабатываются вопросы транспортировки в Улан-Удэ, Иркутск», — сказал и.о. зампредседателя республиканского правительства Владимир Матханов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, случай группового заболевания норовирусной инфекцией произошёл 2 августа в туркомплексе в местности Лемасово Кабанского района. Там на танцевальном фестивале отдыхали 290 человек из Бурятии и других регионов Сибири, в том числе почти 200 детей. В результате с отравлением в больницы попали 77 человек, 66 из них — дети. После ЧП на турбазе была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Бурятии.

«Взаимодействуем с правоохранительными органами, следственные мероприятия установят вину каждого лица, организатора, собственника, принявшего такое большое число людей и не обеспечившего безопасность. Виновные будут обязательно наказаны», — подытожил Матханов.

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По данным республиканского управления Роспотребнадзора, в лагере продолжаются противоэпидемические мероприятия. Деятельность объекта временно приостановлена, материалы направлены в суд.