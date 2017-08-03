По факту массового отравления детей в Бурятии возбуждено уголовное дело

Кабанск, Бурятия, , 11:04 — REGNUM Следователи Кабанского района Бурятии возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей на одной из местных туристических баз, сообщает 3 августа пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«В Кабанском районе возбуждено уголовное дело по факту массового отравления туристов, в основном — детей, на одной из местных туристических баз», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на побережье Байкала организация Baikal Dance Camp проводила танцевальный фестиваль, в котором участвовали коллективы с детьми из разных регионов страны. 2 августа и в течение последующих суток 72 человека, среди которых 60 детей, обратились к медикам с жалобами на боли в животе и рвоту.

В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы в больницу, всем им оказана необходимая медицинская помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

«По одной из версий, массовое отравление туристов могло произойти вследствие употребления в столовой турбазы в пищу некачественно приготовленных продуктов питания», — добавили в ведомстве.

Сейчас следователи исследуют образцы еды, изучают документы о поставках продукции, а также допрашивают работников турбазы и пострадавших туристов.

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