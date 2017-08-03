В Бурятии после массового отравления на турбазе созвали комиссию по ЧС

Улан-Удэ, , 12:18 — REGNUM В Бурятии, где на одной из турбаз на берегу Байкала произошло массовое отравление людей, созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве республики. В туристический комплекс направили бригаду специалистов, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 августа, в республиканском правительстве.

Власти Бурятии заверили, что держат ситуацию на особом контроле.

Случай массового отравления был зафиксирован 2 августа в местности Лемасово на Байкале на одной из турбаз. Госпитализировано 77 человек, в том числе 66 детей. По информации Минздрава Бурятии, в настоящее время состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет.

На место ЧП выехали и. о. министра спорта и молодежной политики республики Баир Ангуров, специалисты Роспотребнадзора, «Центра гигиены и эпидемиологии в РБ». Правоохранительные органы проводят следственные действия. Проверку по данному факту контролирует прокуратура Бурятии. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов поручил разобраться в сложившейся ситуации.

«Глава дал поручение разобраться в ситуации, почему турбаза, не состоящая в реестре, принимала детей. Мы рассматриваем необходимость проведения проверок всех турбаз, не состоящих в реестре, в которых отдыхают дети», — сказал и. о. зампредседателя правительства по вопросам безопасности Петр Мордовской.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по факту массового отравления детей в Бурятии было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Более 70 человек обратились к медикам с жалобами на боли в животе и рвоту. Следователи исследуют образцы еды, изучают документы о поставках продукции, а также допрашивают работников турбазы и пострадавших. Известно, что отравление произошло во время проведения танцевального фестиваля, в котором участвовали коллективы с детьми из разных регионов страны.

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