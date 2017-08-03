Екатеринбург, 3 августа, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Представители уральских родительских организаций проводят серию одиночных пикетов против кулуарного принятия национальной стратегии действий в интересах детей. Общественники требуют широкого общественного обсуждения перед принятием столь важного для страны документа, передаёт ИА REGNUM.

Артемий Брусницын Пикет у здания правительства Свердловской области

Организаторами одиночных пикетов, которые проходят по всей стране, выступили представители всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). На Урале одиночные пикеты состоялись в Екатеринбурге у здания правительства Свердловской области и в Кургане.

Родители России требуют отложить разработку и утверждение Плана «десятилетия детства» на 2018—2027 годы, пока не будут сделаны выводы из завершившейся в 2017 году «пятилетки» национальной стратегии действий в интересах детей.

Как сообщил активист свердловского отделения РВС Дмитрий Красноухов, итогом принятия предыдущего документа стал разгул ювенальной юстиции в России, в результате чего страна получила десятки тысяч изъятий детей из семей. Он подчеркнул, что и на данный момент новый десятилетний «план детства» представляет собой солянку «из старых и новых ювенальных технологий», которые подаются как «забота об интересах детей и защита их прав». Дмитрий Красноухов сообщил, что именно этот документ пытаются внедрить без широкого общественного обсуждения.

Напомним, что в мае 2017 года президент России подписал указ об объявлении 2018—2027 годов в стране «Десятилетием детства» и поручил в трехмесячный срок разработать план мероприятий до 2020 года. В итоге 26 июля в Общественной палате Российской Федерации состоялось обсуждение подготовленного чиновниками Минсоцзащиты проекта «плана детства».

По мнению специалистов РВС, документ «вобрал» в себя практически все ювенальные «достижения» последних лет, на протяжении которых вектором семейной политики в России «рулила» скопированная с западных «лекал» Национальная стратегия действий в интересах детей от 2012 года. В частности, в проекте вновь разработанного плана есть и «телефон доверия», по которому дети могут «пожаловаться на родителей», «секспросвет» с малых лет и пресловутое «жестокое обращение», которым теперь «ювеналы» именуют элементарное воспитание ребенка родителями. Также в предыдущей пятилетней стратегии целый раздел назывался «Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия», что, собственно, и является внедрением ювенальной юстиции по западному образцу.

Отметим, что с резкой критикой «плана детства» 2018—2027 годов выступила сенатор Елена Мизулина. По её мнению, в основу документа положена западная концепция идеологии детства, которая ставит под удар институт семьи. Елена Мизулина убеждена, что перед принятием подобный план должен пройти широкое общественное обсуждение.

В свою очередь представители РВС намерены и дальше устраивать акции протеста против принятия новых стратегий в сфере детства без «работы над ошибками» предыдущих.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы в России выросло число необоснованных изъятий детей из семей. Зачастую детей отбирают у родителей «за бедность». В итоге в начале 2017 года президент России поручил Министерству труда и социальной политике, уполномоченному по правам детей и Общественной палате РФ проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.

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В свою очередь родительские организации России, которые на протяжении многих лет занимаются правозащитной практикой в интересах семей, намерены представить президенту альтернативный доклад о незаконной практике изъятия детей из родных семей в России. Документ носит название «Детство без родителей. Законодательство и практика изъятий детей из российских семей» и, как сообщила Елена Мизулина, будет представлен в ближайшее время.