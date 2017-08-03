Москва, 3 августа, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Классические технологии защиты не могут обеспечить абсолютную безопасность данным, которые хранятся в компьютерах. Дело даже не в количестве степеней защиты, а в том, что любую классическую систему защиты принципиально можно взломать «бесшумно», заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС» Илья Беседин.

Эврика

«Ученые изучают квантовые технологии, которые могут заменить классические компьютеры и системы передачи данных. Одна из таких технологий — квантовая криптография. Суть ее в создании линий связи, которые невозможно прослушать так, чтобы источник и приемник информации, передаваемой по этим линиям, не узнали о взломе», — пояснил эксперт.

«Такая абсолютная защита — не результат программирования, а фундаментальное и неотъемлемое свойство квантовой линии связи. Поэтому обойти такую защиту просто невозможно», — считает Беседин.

По его словам, последнее достижение российских квантовых физиков — квантовая сеть из четырех точек, запущенная в июне в Казани. Однако подобные разработки ведутся по всему миру. В июле китайский Институт квантовых технологий даже анонсировал мессенджер, работающий на квантовой линии связи.

«Вполне возможно, что эра массового внедрения квантовых технологий может наступить уже в ближайшие годы», — резюмировал эксперт.

Напомним, за последние несколько дней СМИ сообщали сразу о двух хакерских атаках, вызвавших серьёзные последствия: атака на Зейскую ГЭС — без света остался Дальний Восток, и кража интеллектуальной собственности — был похищен и выложен в сеть сценарий «Игры престолов». Обе атакованные системы были хорошо защищены от атак, тем не менее их взломали.

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