Хакеры похитили сценарий новой серии «Игры престолов»

Оттава, , 07:56 — REGNUM Канадское представительство телеканала HBO заявило, что хакеры украли несколько будущих серий одного из сериалов, а также сценарий одного из еще не вышедших эпизодов седьмого сезона «Игры престолов», об этом 1 августа сообщил телеканал CNBC.

«Большинство из Вас, вероятно, уже слышали о произошедшей кибер-атаке, направленной на компанию, в результате которой была похищена принадлежащая нам информация, а также некоторые из наших программ», — сообщил главный исполнительный директор HBO Ричард Плеплер.

Ранее одна из хакерских групп заявила, что ей удалось украсть 1,5 терабайта данных HBO, она выложила в сеть еще не вышедший эпизод сериала Ballers и Room 104.

Хакеры также заявили, что они получили сценарий четвертой серии седьмого сезона «Игры престолов», который пока еще не вышел. Злоумышленники обещали, что в скором времени сообщат больше информации.

HBO отказался сообщать больше информации о взломе ссылаясь на то, что на данный момент сотрудниками правоохранительных органов проводится расследование.

Напомним, первый эпизод седьмого сезона игры престолов вышел 16 июля 2017 года на телеканале HBO. На текущий момент телеканал показал уже три серии, выход четвертого эпизода запланирован на 6 августа 2017 года.

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