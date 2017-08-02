Белград, 3 августа, 2017, 00:03 — ИА Регнум. По словам генерального секретаря ЛСВ Бояна Костреша, заявление которого приводит новостное агентство Beta, российский посол «нарушил дипломатические нормы и злоупотребил гостеприимством», поставив вопрос о том, «кто хозяин» в Сербии.

Ambasadarusije.rs Александр Чепурин

По его мнению, Александр Чепурин в своих публичных выступлениях «неоднократно выходил за рамки своего дипломатического мандата» и нарушал положения Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, и потому правительство Сербии имеет достаточно оснований, чтобы по дипломатическим каналам просить российскую сторону заменить действующего посла на «более адекватного человека».

При этом, говоря о «так называемом российском гуманитарном центре», генсекретарь ЛСВ заявил о необходимости закрытия этого учреждения. По его словам, Москва якобы настаивает на том, чтобы служащие центра обладали дипломатическим иммунитетом. «Это указывает на то, что его сотрудники имеют дело и с другими вопросами, и что это, вероятно, вопросы разведки, — заявил он. — В противном случае дипломатический иммунитет им бы не потребовался».

Следует отметить, что заявление Костреша уже осудили представители других политических партий. Так, в Сербской народной партии отметили, что выпады ЛСВ направлены не против самого Александра Чепурина, а против России как таковой.

Россия «спровоцировала ЛСВ и других лоббистов НАТО в Сербии», потому что в кратчайшие сроки направила вертолёт МЧС для тушения пожаров в районе Валево, тогда как «их, как утверждается, друзья из НАТО не сделали ничего во время пожаров в странах-членах Хорватии и Черногории», цитирует агентство Blic заявление Сербской народной партии.

Вопрос со статусом работников Российского-сербского гуманитарного центра в Нише остаётся нерешённым с момента его открытия в 2012 году. Созданный на основании межправительственного соглашения между Россией и Сербией центр имеет исключительно гуманитарную направленность. За пять лет его существования сотрудники центра участвовали в ликвидации последствий наводнения в Сербии, принимали участие в тушении пожаров как на территории Сербии, так и в других балканских странах.

Между тем против гуманитарного центра активно выступают США, продвигая тезис о том, что Россия под прикрытием центра якобы создала в Нише региональный штаб своей разведки.

В упомянутом интервью «Вечерним новостям», которое было опубликовано 2 августа, Александр Чепурин заявил, что отсутствие решения по центру в Нише «не вписывается в нормальную логику». «Причина этого, очевидно, кроется в желании некоторых сил нанести дополнительный ущерб Сербии, сделать её уязвимой. Подрывая работу центра, эти силы пытаются показать, что кто-то другой хозяин в этой стране, а никак не сербы, — отметил он. — Однако суверенное решение в этом и любом другом случае должен принимать исключительно Белград».

Посол подчеркнул, что не видит причин, почему гуманитарный центр уже столько лет не может получить официального статуса в соответствии с российско-сербским соглашением. «Считаем, что внешнее давление тут недопустимо. Решение вопроса созрело и перезрело. В конце концов, подписание договора является не чьим-либо желанием, а обязательством по межправительственному соглашению», — заявил он.

Чепурин также отметил, что отсутствие официального статуса препятствует нормальному функционированию центра. «В последние годы центр не может адекватно развиваться, а его ослабление — не в интересах Сербии и стран региона… — подчеркнул дипломат. — Кроме того, создана ситуация, что Россия, предоставляя гуманитарную помощь, дополнительно оплачивает и местные налоги, таможенные сборы. Фактически Россию принуждают платить за право оказывать помощь».

Чепурин также опроверг заявления о том, что российская сторона требует дипломатического статуса для работников центра. Он напомнил, что в соответствии с двусторонним соглашением его сотрудники должны иметь такой же статус, как административно-технический персонал в посольстве. «Это влечёт за собой определённые привилегии, но они невелики. Не идёт речи и никогда не обсуждалось, чтобы российские сотрудники центра имели дипломатический статус», — заключил посол.

Читайте также:

Конгресс США запросил доклад Пентагона о военном сотрудничестве РФ и Сербии

Сербия: тайный пакт правительства Вучича с НАТО

Лавров: ЕС делает из российско-сербского гуманитарного центра страшилку