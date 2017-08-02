Астана, 2 августа, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Постановление правительства от 27 июля 2017 года №457 «О некоторых вопросах государственной технической службы» опубликовано сегодня, 2 августа, в Казахстане. Как гласит документ, оно вступает в силу со дня опубликования.

Knb.kz Сотруники КНБ и презиент Казахстана Нурсултан Назарбаев

В частности, документ дает юридическую основу для передачи республиканского государственного предприятия «Государственная техническая служба» из ведения министерства информации и коммуникаций в ведение Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

«Министерству информации и коммуникаций Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить принятие мер по передаче в Комитет национальной безопасности Республики Казахстан оборудования для реализации проектов централизованного управления сетями телекоммуникаций, единого шлюза доступа к интернету, службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра мониторинга информационных систем», — говорится в документе.

Особое внимание привлекает фраза «оборудования для реализации проектов централизованного управления сетями телекоммуникаций, единого шлюза доступа к интернету». По сути это означает, что в стране готовится проект по созданию для Казнета единого шлюза, позволяющего фильтровать иностранный контент, к которому будут иметь доступ казахстанские пользователи.

Также к КНБ переходят служба реагирования на компьютерные инциденты. То есть те сотрудники, которые занимались розыском и реагированием на размещение противоправного контента в интернете, переходят тоже под контроль КНБ. Возможно, это приведет к увеличению количества уголовных дел за пропаганду экстремизма.

На сайте Государственной технической службы указано, что на нее также возложены все работы по поддержанию электронного правительства, по удостоверению электронных цифровых подписей, техническое обеспечение работ по мониторингу радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств, техническое обеспечение работ по контролю качества приема и контента телерадиовещания. То есть это одна из ключевых структур для рынка интернета, телекоммуникаций и части СМИ (интернет-издания, радио, телевидение).

Комитет национальной безопасности с сентября 2016 года возглавляет бывший премьер-министр, бывший руководитель администрации президента Республики Казахстан Карим Масимов.