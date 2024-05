Москва, 2 августа, 2017, 15:38 — ИА Регнум. 3 августа 2017 года в 13:00 в центральном офисе ИА REGNUM состоится пресс-конференция, посвященная новым техническим возможностям профилактики и борьбы с природными пожарами и городским смогом.

Карта природных пожаров Евразии по данным космического мониторинга на 01.08.2017

Новые подходы и технологии открывают перспективу многократного повышения эффективности работы противопожарных служб МЧС, сокращения до минимума наносимого пожарами экономического ущерба, а также позволят забыть о таком явлении как «неблагоприятные метеорологические условия» (НМУ), при которых миллионы жителей таких городов как Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Красноярск, Иркутск и десятки других обречены при отсутствии ветра постоянно дышать ядовитым смогом, образующимся от выбросов промышленных предприятий, тепловых электростанций и выхлопов автомобилей.

Конференция имеет четких адресатов, которым будут направлены соответствующие документы и от которых зависит внедрение предлагаемых технологий и подходов: Совбез, МЧС, МПР, комиссия по НМУ.

О новых возможностях расскажут члены экспертного клуба и постоянные авторы ИА REGNUM известные ученые Владимир Сывороткин, Петр Люшвин и Валерий Уйбо.

Автор технологии коррекции погодных условий «Атлант» Валерий Уйбо (подробности читайте в статье «Система управления погодой должна быть международной») впервые публично расскажет сенсационные сведения о том, каким образом аномально жарким летом 2010 и 2014 годов удалось остановить распространение торфяных и лесных пожаров в Подмосковье, а также разогнать смог, от которого москвичи страдали на протяжении нескольких недель. Работа выполнялась в рамках официальных научных договоров.

Напомним, что всего за три недели аномальной жары летом 2010 года от трехкратного превышения допустимой концентрации приземного озона в атмосферном воздухе дополнительная смертность в Москве составила 12 тысяч человек (по России — 58 тысяч). Данные оценки были получены методами доказательной медицины в совместной работе физиков из Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН — академика Владимира Щербакова и научного сотрудника Сергея Котельникова с главным терапевтом России академиком Владимиром Ивашкиным (см. статью «Содержание озона в приземной атмосфере и заболеваемость в период экстремальной жары летом 2010 года», Доклады Академии наук, 2017, № 4). Неизвестно сколько бы тогда, в 2010 году, погибло еще людей, если бы вопреки официальному прогнозу погоды, не подул ветер и не пошли дожди, вызванные установкой «Атлант».

Главное препятствие на пути внедрения технологий подобных «Атланту» связано с трудностью доказательств наличия самого факта воздействия на погодные условия. Всегда можно сказать, что наблюдаемый эффект (дождь, ветер, рассеивание или формирование облачности) является результатом случайного совпадения — установку включили, мол, в тот самый момент, когда пошел дождь. Но ведь по прогнозу погоды никакого дождя быть не должно? Прогнозы прогнозами, а погода — «особа», трудно предсказуемая, в чем нас постоянно убеждает Росгидромет.

В таком же ключе отвечает на вопрос журнала «В мире науки» (Scientific American) директор Института экспериментальной метеорологии, первый заместитель генерального директора НПО «Тайфун» по научной работе Владимир Иванов (полностью интервью читайте в статье «Погода по согласию сторон»):

Те же «Аргументы и факты» сообщали об успешном проведении в 2010 г. в Арабских Эмиратах испытаний первой в мире установки, искусственно вызывающей грозовой фронт. Что вы об этом знаете?

— Они сами не понимают, на что воздействуют. Речь идет о влиянии на атмосферные процессы с помощью электричества. И в Москве применяли такие способы. Но ни один из методов не испытан — не проверен так, как требует «Росгидромет». Нужно проведение испытаний на идентичных контрольных площадках в течение многих лет, чтобы подтвердить, что метод безвреден и эффективен. Этого сделано не было. Мы предлагали провести у нас испытания всем, кто занимается методом электрического воздействия в России, — это три, четыре или пять групп. Никто не пришел. То ли боятся, то ли не хотят.

Группа Валерия Уйбо принимает предложение Владимира Иванова и готова к проведению самых строгих государственных испытаний. К счастью, в работе по официальным испытаниям технологии «Атлант» нам сильно помогли австралийцы. Фирма The Australian Rain Corporation, которая получила технологию «Атлант» непосредственно от автора технологии (о чем прямо говорится на сайте корпорации), очень серьезно подошла к вопросу доказательств работоспособности технологии. Для этого с привлечением Австралийского института прикладных статистических исследований была разработана методика оценки эффективности воздействия на погодные условия, и на которую был оформлен первый в мире такого рода патент. После этого The Australian Rain Corporation реализовала в Султанате Оман государственную программу по испытанию и внедрению сети установок «Атлант» для повышения уровня осадков в стране. Программа идет непрерывно с 2012 года и результаты ее впечатляют: Оман заявляет, что с помощью технологии «Атлант» в стране количество осадков увеличено на 20%. Вся информация, включая методику оценки и годовые отчеты по госпрограмме Омана можно скачать с сайта The Australian Rain Corporation.

Серьезность подхода The Australian Rain Corporation объясняется тем, что курируют её в Австралии крайне «серьезные люди» — действующий премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл и австралийский миллиардер Руперт Мердок (племянник Мердока Мэт Хэндберри возглавляет фирму).

Австалийская карикатура. Персонажи знаменитого американского фильма «Человек дождя» с головами Малькольма Тернбулла (слева) и Руперта Мердока (справа)

Кстати, испытания 2010 года в ОАЭ, о которых рассказывают АН, — это тоже «Атлант», только под другим названием. Швейцарская фирма Meteo Systems также получила технологию непосредственно от Валерия Уйбо и зарегистрировала её под названием WeatherTec™. Первые успешные испытания технологии прошли в пустыне Абу-Даби с непосредственным участием Валерия Уйбо.

Установка WetherTec (модификация технологии «Атлант») швейцарской фирмы Meteo Systens

По имеющейся в СМИ информации, сегодня технологией «Атлант» начали заниматься еще более «серьезные люди». Пишут, что 75% акций The Australian Rain Corporation принадлежат швейцарской Meteo Systems, а последняя на 100% является собственностью огромного сингапурского концерна Sindicatum, специализирующегося на продвижении в Азии передовых технологий «зеленой энергетики» и опреснения воды. Концерн, как оказалось, американский. Таким образом вся «западная ветвь» технологии «Атлант» полностью контролируется США. После этого становится понятным, почему технология «Атлант» не шествует победно по Земному шару под американским флагом: опреснительные заводы с ценой воды 4 евро за куб куда прикажете деть?

Владимир Сывороткин, автор водородной теории разрушения озонового слоя атмосферы (см. статью «25 лет водородной теории происхождения «озоновых дыр»), расскажет, что общего у «озоновых дыр» и природных пожаров, о чем свидетельствует наличие над местом природного пожара отрицательной озоновой аномалии («озоновой дыры») и что в этом случае нужно искать специалистам МЧС для локализации неустранимых источников пожаров.

Выступление Петра Люшвина будет посвящено причинам сухих гроз, вызывающих пожары на торфяных болотах и тому, как вероятность таких пожаров можно существенно уменьшить.

Начало заседания — 13:00, регистрация гостей и участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж).

